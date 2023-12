Merche explica el motivo por el que habló de las "fotopó" en su tema 'Mi amiga María': "A mí me envían muchas fotos"

Hace unos meses, la cantante Merche se hacía viral gracias al verso de una de sus últimas canciones. Y es que la cantante hablo en el tema Mi amiga María de cómo recibe una 'fotopó'. Por ello, ahora la intérprete ha querido explicar cómo surgió la idea de hacer una referencia de esto.

Con esta palabra inventada, Merche quería centrarse en las conocidas coloquialmente como "fotopollas". Estas se tratan de imágenes de penes que algunos usuarios mandan a mujeres sin razón aparente. Una actuación "asquerosa", como así ha explicado la artista, que ella misma ha vivido en primera persona.

"A mí me mandan por las redes sociales muchas fotos. 'Mira de hace 10 años en una firma de discos'. Y a mí me gusta verlas porque es mi historia. De repente abro una y me veo ahí un faro...", ha contado a través de su cuenta de TikTok.

Como así ha explicado, al principio era algo que le enfadaba de sobre manera, por ello, no dudada en responder muy ofendida cosas como "guarro, asqueroso y cerdo" a quien se le ocurriera la brillante idea, pero, con el tiempo, cambió su manera de actual. "Bloqueaba y se acabó", ha asegurado.

Por ello, ahora, cuando algún seguidor le quiere enviar una fotografía, lo primero que deben de hacer es explicar de qué se trata. Así, si no hay ninguna descripción junto a la imagen, nunca la llega a abrir para evitar ver una "fotopo".

El vídeo cuenta ya con más de 65.000 reproducciones. Por ello, no son pocos los que han querido felicitar a la cantante por enfrentarse a estas personas. "Qué grande eres" o "diosa" han sido algunos de los comentarios más repetidos.