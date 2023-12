El 'streamer' Agustín51 habla de su vida en Andorra: "Te sientes como si fuera una cárcel"

Hace unos meses, Agustin51 protagonizó una gran polémica al mostrarse totalmente contrario a aprender catalán para seguir viviendo en Andorra. Ahora, el streamer sevillano ha reflexionado sobre su vida en el país vecino.

Junto con sus amigos TheGrefg, Ampeter y Vicens, conocidos como el Escuadrón Salchichón, lleva cinco años viviendo en Andorra, en una casa en común.

Ahora, ha reconocido en el pódcast La Placita Amarilla, que hay tantas cosas buenas como malas de su decisión. "Pero, al final, es una putada porque vivimos diez creadores de contenido", ha confesado.

Según ha revelado, ha hablado con más personas de una especie de "trauma raro" que sientes los habitantes, donde parece que "Andorra es una cárcel" por las altas montañas que la protegen.

"Eso, cuando pasas un proceso mental de que echas de menos a gente, es una putada", ha comentado. No obstante, no todo es malo. Ha asegurado que aprecia la compañía "los planes, los lagos y el paisaje montañoso".

"Yo voy a estar en Andorra hasta que el escuadrón se separe", ha añadido: "Porque si no, no me queda mucho más allí más allá de que me ayuda mucho económicamente".

De hecho, pensando en otras opciones donde residir por motivos económicos, ha resaltado la posibilidad de mudarse a Portugal. "Me lo he planteado y llevo un tiempo intentando calentarles la cabeza al escuadrón", ha concluido.