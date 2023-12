Gracias por la amnistía

Pedro Sánchez sigue predicando la bondad de la ley de amnistía que, tarde o temprano, devolverá de rositas a Puigdemont a España tras su periplo por tierras belgas. Ayer fue un poco más allá: "Estoy convencido de que, al igual que ha sucedido con la ley del divorcio y la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, aquellos que se están manifestando en las calles acabarán actuando recordando estos días con ese viejo dicho de ‘si te he visto, no me acuerdo’ porque va a ser bueno para el país". Después, durante su entrevista en TVE, habló de transparencia y de generosidad en su gobierno para, acto seguido, callar sobre el nombre del dichoso mediador y repartir un poco de leña a derecha y extrema ídem. Lo dicho, transparencia y generosidad.