Llega a España 'Blancura', el último libro de Jon Fosse, Nobel de Literatura 2023

Random House publicará el próximo 5 de diciembre Blancura, la novela más reciente del Premio Nobel de Literatura 2023 Jon Fosse. Según ha informado la editorial este jueves, esta "pieza literaria de cadencia hipnótica y atmósfera enigmática" se publicará junto con Melancolía, obra fundamental de Jon Fosse en la que hace una evocación del pintor noruego Lars Hertervig.

Blancura presenta a un hombre que conduce sin un rumbo en mente, impulsado por una vaga sensación de aburrimiento, hasta que su coche queda atascado al final de una pista forestal, en los lindes del bosque, en una tarde de finales de otoño, ya casi sin luz y cuando comienza a nevar.

Ante la disyuntiva de desandar el camino en busca de ayuda o quedarse a resguardo en el coche, finalmente decide adentrarse a pie en un bosque desconocido, donde acaba extraviándose; y lo que al comienzo era aburrimiento, una impresión de vacío, ahora se vuelve una sensación de miedo igual de indefinida.

Dormirse no sería una buena idea, piensa, y en su cabeza se plantea continuar andando, salir del bosque, buscar ayuda y se pregunta si no debería haber bajado del coche, si no tendría que haber conducido hasta ese lugar.

A su alrededor el paisaje se deshace mientras un desconocido sin rostro se acerca caminando descalzo sobre la nieve, sus padres regresan a su lado y juntos se sumergen en la blancura.

Deudora de la poética de Georg Trakl, enigmática y nocturna, y de la escritura de Samuel Beckett y sus personajes que, impotentes, son una conciencia condenada a monologar sin pausa ni esperanza, Blancura hace de la brevedad, de la austeridad y la aparente sencillez compositiva una forma de evocación de ese silencio que nos habla de la muerte, la trascendencia y de los límites del entendimiento para aprehender la realidad.

Publicada originalmente en dos volúmenes entre 1995 y 1996, Melancolía se inspira en la figura de Lars Hertervig, un artista noruego del siglo XIX que ha trascendido hasta nuestros días por sus paisajes costeros de atmósfera semifantástica y una biografía que conjuga enfermedad mental, pobreza y la incomprensión de sus contemporáneos.

En esta novela, Fosse nos sitúa en Düsseldorf en 1853, adonde va a estudiar el joven paisajista noruego, y allí, encerrado en su habitación, paralizado por la ansiedad que le provocan las clases de arte y tener que exponer su trabajo ante su maestro, el pintor Hans Gude, vive esta obsesión con la misma intensidad que el amor irracional que siente por Helene Winckelmann, la hija de su casera.

La fijación por esta joven de quince años, que a sus ojos parece corresponder su amor, lo lleva a tener un comportamiento intolerable que obliga a la familia de Helene a expulsarlo de la habitación donde se hospeda, y sin un lugar adonde ir ni nadie a quien recurrir, Lars deambula entre un café al que asisten los alumnos de la academia y donde debe soportar las burlas de sus compañeros, y la casa de los Winckelmann, en la que intenta ser readmitido, hasta que la jornada concluye con una violenta crisis que sufre ante el hogar de Helene.

Tres años más tarde, Lars contempla las gaviotas desde la habitación de un asilo para enfermos mentales en Gaustad, Noruega, donde presa de delirios sexuales no logra deshacerse de su obsesión por Helene, y según los médicos, el arte lo ha conducido a la locura y la única cura posible es prohibirle pintar.

En 1991, casi noventa años después de la muerte de Lars, un escritor contempla un cuadro del artista en la Galería Nacional de Oslo y, extasiado, siente la imperiosa necesidad de escribir acerca de él.