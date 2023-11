Álex González habla del amor y le manda sus mejores deseos a Cheona, con quien salió hace 19 años: "Es una mujer maravillosa"

Después de romper con María Pedraza, apenas se sabe nada de la vida romántica de Álex González. Y es que, aunque sí que se le pilló en actitud romántica con la doctora Camila Rojido, con quien llegó a darse un beso, lo cierto es que todo es un misterio. Especialmente después de que él mismo asegura que sigue disfrutando de su soltería.

"De eso no voy a hablar, pero se me relaciona no, me relacionáis vosotros. Somos amigos", ha asegurado el madrileño en un evento organizado por Moët & Chandon al preguntarle sobre esa supuesta relación.

De hecho, como así ha querido dejar claro, para él encontrar el amor no es su mayor prioridad, aunque no por ello cierra ninguna puerta: "No es algo en lo que tenga la atención puesta, pero si llega por supuesto será bienvenido. Ahora mismo es verdad que tengo la atención más en el trabajo y en otros proyectos personales, pero sí".

Si algo se carateriza al actor de El Príncipe es que sabe separa perfectamente su vida pública de la personal. Para él su intimidad es lo más importante, por lo que sin dar nombres, el actor ha lanzado un mensaje de cara a lo que desea para el año que viene: "En el momento en el que estamos, pedimos paz, sobre todo paz y entendimiento. Que podamos entendernos todas las partes. Quien lo quiera entender…".

Aunque, antes de despedirse de las cámaras, el actor no dudada en hablar sobre la separación de Chenoa y Miguel Sánchez. La cantante y el actor estuvieron juntos hace ya casi veinte años, por lo que Álex la conoce perfectamente: "Es una mujer maravillosa y cada año os lo digo. Evidentemente, le deseo lo mejor y le mando mi mejor energía".