Exteriores destituye a Javier Benosa, el diplomático que criticó la ley de amnistía

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha cesado de su cargo como subdirector general para Asuntos de Gibraltar al diplomático Javier Benosa, quien hace unas semanas publicó un artículo crítico con la ley de amnistía pactada por el Gobierno con ERC y Junts.

Bajo el título Amnistía y silencio diplomático, Benosa echaba en falta que por parte de los diplomáticos no se hubiera producido una reacción similar a la de jueces o fiscales respecto a la ley de amnistía. En su opinión, se trataba de un "silencio llamativo teniendo en cuenta que, sin reconocimiento internacional, las tesis independentistas no lograrán imponer su delirante realidad paralela" máxime además cuando "si 2017 resultó en gran parte una operación fallida, algo tuvo que ver la acción exterior, y no solo la política exterior, de nuestro país".

"La carrera diplomática asumió su deber de defensa de España como la nación democrática que es, completando en el exterior las acciones en política interna para restablecer la legalidad violentad", resaltó Benosa, destacando que ese esfuerzo se realizó primero con el PP y luego con el PSOE en el Gobierno.

Si prospera la ley de amnistía, opinó, la "labor de años" explicando la acción de los tribunales españoles y los límites de la Constitución "se revelará como un esfuerzo vano y frustrado". "Nuestra reputación como país ejemplar, que superó la dictadura gracias a una transición modélica, será empañada de manera definitiva por esta interesada cesión al populismo y el nacionalismo excluyente", previno.

Cambios previstos

La salida de Benosa se produce en un momento en que la negociación entre la Unión Europea y Reino Unido para el futuro acuerdo sobre Gibraltar parece haber entrado en la recta final, a la luz de las declaraciones de esta semana de Albares, que mantuvo el martes su primer encuentro con el nuevo ministro de Exteriores británico, David Cameron.

Además, se conoce coincidiendo también con el nombramiento este martes como nuevo embajador en Serbia a Juan José Sanz, quien hasta ahora ejercía como delegado especial de Exteriores en el Campo de Gibraltar.

Desde el departamento que encabeza Albares sostienen que "los cambios estaban previstos desde hace tiempo" como lo prueba el hecho de la designación de Sanz, que no había podido materializarse hasta ahora, dado que el Gobierno ha estado meses en funciones por el adelanto electoral, pero ya estaba decidida. "Exteriores renueva así el equipo para esta etapa final" de la negociación del acuerdo sobre Gibraltar, han precisado fuentes diplomáticas.