María Pombo se sincera sobre su entrevista en 'La Resistencia': "Es de lo único de lo que creo que me arrepiento de mi carrera"

María Pombo está de estreno. La influencer ha abierto las puertas de su casa y de su familia para contarlo todo en un documental con Prime Video, llamado Pombo.

En cuatro capítulos de 45 minutos, la serie ha repasado el último año de vida de la familia que incluye desde el parto de Vega hasta la pedida de Luiz Zamalloa a Marta Pombo.

También, se ha mostrado como era la relación de María con su representante, antes de cambiar de agencia. Ambas se muestran muy estresadas con las entrevistas ante los medios, ya que sucedió algo que "no se puede ni mencionar".

"Es de lo único de lo que creo que me arrepiento de mi vida profesional", adelanta María ante las cámaras, después de recibir la visita de una experta en comunicación que quiere ayudarla a mejorar su trato con los medios tras su paso por La Resistencia en noviembre de 2022.

Aunque en la serie no llega a mencionar el programa de Broncano, hace fuertes alusiones a la entrevista, donde cometió varios errores. Además de desvelar sin querer su embarazo, también pidió entrar con el himno de España o regaló 300 bocadillos de tortilla, asegurando que lo había pagado todo ella cuando en realidad era promoción de su propio restaurante.

"Cada vez que hago algo mis padres me felicitan, y aquí no me dijeron nada, literal", recuerda del momento. El impacto fue tal, que decidió huir de las redes por un tiempo.

"Me metí en una cueva, estuve muchos meses sin conectar con mi público de Instagram, simplemente porque me daba vergüenza lo que había hecho", ha asegurado: "Me veo y me doy vergüenza, porque no soy yo".

Unos sentimientos que ya confesó meses más tarde, en enero, cuando por fin pudo revelar que estaba embarazada. Un secreto que, como el documental, tuvo que aguantar mucho tiempo y le mantuvo alejada de sus seguidores.