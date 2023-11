Saltan chispas en el reencuentro entre Mayka Rivera y Alejandro Bernardos: "No se acabó el amor, se te acabó el amor"

Mayka Rivera y Alejandro Bernardos se separaron para siempre hace ya cinco meses, y, desde entonces, no han tenido ningún tipo de interacción. Las cosas no acabaron bien para la pareja, y, sin embargo, ahora vuelven a estar reunidos en el nuevo reality de mtmad, 24 horas para enamorarte.

La exparticipante de La isla de las tentaciones y el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa han estado ejerciendo de "cupidos" para evaluar las actuaciones de Ivan Díaz y Josué Bernal respectivamente. Pero ahora, el madrileño y la murciana se han tenido que volver a ver las caras.

Un momento de alta tensión que ha dejado sin palabras a todos los espectadores. Y es que, tras casi medio año de distancia absoluta, se podía sentir como los nervios estaban a flor de piel. Mayka y Alejandro han intentado mostrarse lo más cordiales posible, o al menos delante de la cámara.

Un saber estar que de se ha perdido en ciertos momentos. Y es que, aunque habían intentado no "sacar los trapos sucios", las indirectas han sido inevitables. La ruptura ocurrió hace poco tiempo y no pueden evitar sentirse en la necesidad de explicar sus opiniones acerca de su separación. "No acabamos porque se acabó el amor, sino porque se te acabó el amor. Es diferente", aseguró la murciana.

Desde la primera declaración de Alejandro, quien no podía evitar decir que se encontraba con "buena compañía" de manera irónica al ver a la murciana, la tensión no paraba de subir. Y es que, ante ello, Mayka aseguraba que "cada vez" que le ve tiene "más pelo". Un momento que el madrileño no desaprovechaba y explicaba que era porque "cuando estaba con Mayka" se le caía.

"Siempre es agradable verla", decía Alejandro a lo que ella le respondía, "como a tu vecina". Un intercambio de dardos que no quedaba ahí, "pues depende de la vecina, y tú al vecino", volvía a contraatacar el extronista.