Almeida afea a Sánchez su exclusión en la inauguración del AVE Madrid-Asturias: "Es un constante desprecio institucional"

El rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Asturias, Adrián Barbón... Son muchos los representantes que este jueves han acudido a la inauguración del AVE que une Madrid con Asturias. Sin embargo, la ausencia del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha suscitado polémica. De hecho, el primer edil ha afeado al Ejecutivo nacional el "constante desprecio institucional" que supone este hecho.

Hace dos días era Ayuso la que cargaba contra Sánchez por no haberle invitado a este acto y tachaba de "veto" esta decisión. El reproche llegó al punto de decidir que el Ejecutivo madrileño "no invitará nunca al Gobierno" a los actos que organicen. Era un "golpe o por golpe".

Ahora es el alcalde de la capital quien ha cargado contra esta situación. Ha asegurado que es el reflejo del "desprecio" que muestra Pedro Sánchez "hacia los madrileños", sobre el que también ha apuntado que "no tiene parangón".

"No he recibido invitación, pero esto no me sorprende", ha indicado. "Ya sabemos cuál es la actitud y la conducta del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la Comunidad, hacia la ciudad de Madrid", ha añadido. Y es que critica que la actitud de Sánchez es una muestra del "enfrentamiento" y el "señalamiento" con el que quiere definir la relación entre ambas administraciones.

Por otro lado, Almeida ha defendido que por "mucho que le moleste- a Sánchez" Madrid va a ser "el mejor modelo de las políticas diferentes a las que él pone en marcha". Además, ha explicado que, a pesar de ello, piensa en seguir "adelante", aunque sea a costa y a pesar" del presidente del Ejecutivo nacional.

Desde que comenzó la polémica, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han mantenido la misma postura. Defienden que que "a estas puestas en servicio se invita a los presidentes de las comunidades autónomas donde se inaugura algo". En este caso, se trata de Castilla y León y Asturias, puesto que el tramo que se ha puesto en funcionamiento confluye entre ambas comunidades.