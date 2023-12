¿Conoces la técnica de la clipnosis para calmar a los gatos? ¿Puede perjudicar a nuestras mascotas?

Los gatos a veces pueden tener un carácter complicado, especialmente a la hora de acudir al veterinario para realizar las revisiones de salud necesarias. Por este motivo, durante muchos años se han investigado y probado diferentes métodos para intentar mantenerlos relajados, tales como fármacos y técnicas como la conocida clipnosis. ¿Has oído alguna vez hablar de ello?

La clipnosis es una forma de inmovilización de nuestros gatos que se ha hecho durante muchos años y que consiste en apretar o pinzar la piel de detrás del cuello de nuestro minino, lo que le provoca un estado de inmovilidad.

Por qué la utilizan los gatos

Esto les sirve a las mamás gatas para transportar a sus crías de forma fácil con sus mandíbulas y, de hecho, durante sus primeras semanas de vida a los gatitos les produce calma y tranquilidad. Es por este motivo que siempre se ha dicho que es bueno utilizar esta técnica y, de hecho, existen estudios científicos que han mostrado su eficacia a la hora de relajar a estos animales en otras circunstancias.

Sin embargo, este fenómeno, que también es habitual en otras especies como los ratones, las ardillas o los hurones, no es algo adecuado y que debamos hacer para tranquilizar a nuestros gatos adultos de cara a una visita veterinaria, ya que, pasadas esas primeras semanas de vida, no tienen el mismo significado para nuestros compañeros felinos.

Por qué puede ser perjudicial para los gatos

A pesar de existir incluso pinzar o aparatos específicos en el mercado para realizarle esta técnica a nuestros gatos, los veterinarios no la recomiendan, ya que puede producirles inseguridad y estrés. "Las situaciones en las que un gato adulto es cogido del pellejo del cuello son la monta (que no es agradable tampoco en caso de gatos) y cuando son apresados por un depredador, es decir, dos situaciones que no molan nada", expresa Adrián Conde, veterinario y divulgador a través de su canal de Instagram.

"Cuando cogemos al gato por el pellejo en la edad adulta, lo que pasa es que siente inseguridad y/o miedo ante esa situación y puede optar o por revolverse, o por entrar en un estado de indefensión, que es lo que pasa cuando decimos que se quedan hipnotizados", detalla el experto.

Por eso, el veterinario recomienda que, si necesitamos inmovilizar a un gato en algún momento, utilicemos la técnica del burrito, envolviendo a nuestro minino con una toalla. "Es mucho más aconsejable que la clipnosis", expresa, aun recordando que también es necesario hacer una habituación a la manipulación.