El PP y Vox ya tienen mayoría absoluta in itínere, en las encuestas, gracias a la presunta Ley de Amnistía cuyo borrador va dando tumbos por las cancillerías y los bares sin que nadie lo lea porque el gentío en Europa y España tiene cosas más importantes qué hacer como comprar y consumir. Y también, consumirse, que es el colmo del ego vacuo y la disipación, cosas propias de los imperios no ya decadentes sino nostálgicos, casos de Reino Unido y un poco Francia, y hasta Portugal arrastra su pena de las colonias perdidas; al menos España no recuerda ni añora nada de esos esplendores de miseria, España se liberó hace tiempo de la melancolía y hasta del futuro, que es la melancolía más feroz. España se liberó de sus pasados al entrar en Europa, en 1986, el año que estalló el Challenger, reventó Chernobyl y se empezó a agrietar la URSS. Por eso ahora España está tranquila sin pensar en nada, confiando en que USA, la OTAN y la UE la llevan en volandas, como así ha sido y que dure lo que sea, que tiempo habrá para ponerse a innovar.

El PP con su Vox, ya unidos para siempre en la mayoría absoluta virtual de las encuestas, se aferran a ese imperium in pectore, en la sombra o en el armario a la espera de las próximas remotísimas elecciones mientras el PSOE y sus semisocios han llegado al fin de la historia patria y se disponen a disfrutar aplazando todo sine die. El segundo mandato va solo por inercia. El primero, también, pero hay más actividad, más barullo. Con la depuración de Shakira la época está completa.

El ínclito ubérrimo Sánchez se ha puesto otra equis en su crismón y, una vez entronizado en el alambre, ya puede ir adoctrinando por esos mundos como cuando Aznar galleaba ante Alemania de los éxitos económicos de España... hemos pasado tanta hambre y tantas miserias que en cuanto vemos un respiro --¡a crédito!-- nos volvemos locos y empezamos a dar consejos a nuestros acreedores. Aquel ZP que prometió que estudiaría el AVE a Teruel y abarató el divorcio se quedó sentado al paso de la bandera del aliado Estados Unidos, y así todo. La chulería hispana es un residuo vacío, sin contenido, porque nadie recuerda ni añora las gestas épicas de las expulsiones de moros y judíos y la conquista y pérdida de América, norte, centro y sur, la del norte la vendimos en Wallapop por cuatro perras, y Filipinas, y Cuba y medio mundo que aun perrea en español. Nadie se acuerda pero a veces el genoma del hambre saca una chulería vacía, sin hueso ni contenido, y da una lección a Israel, a Estados Unidos, a Alemania o a quién se ponga por delante.

Es una chulería residual y patatera que todos disculpan porque saben que no tiene mala (ni buena) intención, solo es por sacar la rabia y el resquemor vacíos, rabia y resquemor de la propia inutilidad de siglos, segundones o tercerones al albur de las modas y los memes que vayan mandando las sucesivas metrópolis. En esta lista de chulerías inermes de consumo interno Rajoy fue el más discreto, ya que se limitó a fumarse un puro por la Quinta Avenida.

El PP con Vox ya tienen mayoría absoluta en las encuestas y en sus casas, que es un respaldo muy bueno para pasar el invierno cuatrianual sanchero, organizar los emolumentos, la caja de resistencia y la cohorte de los sanedrines, que han de ser tan mudos como los del gobierno al que aspiran a suceder. El gobierno, en la intimidad, aun está en pandemia, cuando pudo decretar sin que nadie le afeara las comas y ampararse en comités científicos tan misteriosos como inexistentes. Y por eso sale el Rey con la muñequera negra, el luto simbólico o preventivo. Al menos ha sonreído en el besamanos. Queda inaugurada esta legislatura y todo se aplaza hasta después del puente de 2027.