El hijo de un fundador de Hamás pide a Israel matar a todos los jefes del grupo, incluido a su padre

Mosab Hassan Yousef, hijo del cofundador de Hamás, Sheikh Hassan Yousef, no es el único palestino en contra del grupo radical y su actividad. Este martes ha publicado un vídeo en su cuenta de la red social X en el que se ha mostrado muy contundente sobre el grupo radical. A su juicio, Israel debe matar a todos los dirigentes de Hamás, incluido a su padre, si estos no liberan a los rehenes previstos.

Desde que se iniciara el conflicto el 7 de octubre, Hamás ha acabado con la vida de más de 1.200 civiles y soldados israelíes, por lo que, según él, "Israel no puede permitirse" liberar de sus cárceles a "miles de asesinos". "Tampoco la humanidad puede permitírselo, porque la liberación de asesinos en masa significará la muerte de otras muchas personas inocentes", ha recalcado.

Como consecuencia, el progenitor de Sheikh Hassan Yousef ha alertado a las autoridades israelíes del peligro que podría suponer la liberación de los mandatarios del grupo radical. Por ello, ha pedido asesinar a algunos prisioneros radicales como Ibrahim Hamed o Abdullah Barghouti, según informa Jerusalem Post.

"Incluye a mi propio padre"

"Si Hamás no devuelve a los rehenes israelíes, Israel debe ejecutar en prisión a los principales líderes de Hamás, especialmente a los asesinos en masa. Y cuando digo ejecutar, me refiero a que no haya excepciones. Eso incluye a mi propio padre, el cofundador del movimiento Hamás. En esta guerra, no hay excepciones", añadió Yousef.

Respecto a los presos palestinos con delitos de sangre (denominado por él como cabezas de serpiente), asegura que pueden ser una de las claves del conflicto: "La cabeza de la serpiente en este momento no está en Qatar o en Gaza, está en las prisiones israelíes. Si Israel sabe cómo gestionar y jugar esta carta contra Hamás, les garantizo el regreso de todos los rehenes y la derrota de Hamás"

A pesar de esto, también ha cargado duramente contra las tropas israelíes: "Entiendo que Israel tuvo que hacer concesiones en las últimas dos semanas para liberar a niños, mujeres, ancianos y civiles indefensos. No obstante, los rehenes restantes, especialmente los soldados, que son los que no supieron defenderse ni defender a los civiles en las comunidades del sur atacadas, deben ser tratados como prisioneros de guerra e Israel debe cambiar su prioridad para iniciar una ofensiva que se centre en erradicar a Hamás".