Muere un 'streamer' en China por agotamiento tras un intenso horario de directos

La empresa de creadores de contenido Henan Qinyi Culture and Media Co. está bajo el punto de mira en China después de que uno de sus "colaboradores" haya muerto tras realizar cinco directos nocturnos seguidos.

Se trata de un estudiante de último año de universidad, apellidado Li, que estaba trabajando, al mismo tiempo, como streamer para esta compañía. Se cree que ha muerto de agotamiento por el intenso horario de directos que tenía que cumplir, según ha informado China Daily.

Según ha declarado su padre, Li estaba realizando las prácticas curriculares con esta empresa y tenía un contrato que le obligaba a 240 horas de directo en 26 días y publicar 15 vídeos cortos, por un suelo de 3.000 yuanes (380 euros).

Sus compañeros de piso le encontraron sin vida el 10 de noviembre después de llevar cinco días haciendo directo desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Según han declarado, llamaron la ambulancia después de encontrarle dormido y respirando muy rápidamente, incapaz de despertarse.

Desde entonces, el padre de Li ha denunciado las condiciones en las que trabajaba, asegurando que fue la empresa la que le obligó a cambiar al horario nocturno para ganar más dinero y tener mejores propinas.

No obstante, la empresa ha lanzado un comunicado a través de su abogado, llamado Zhang, para desvincularse por completo de la muerte de Li.

Han negado que Li fuera un becario en su empresa y han asegurado que tenía total libertad a la hora de elegir las horas que hacía directo y cuándo lo hacía. "Nosotros le proporcionamos el local y nos llevamos una comisión de sus propinas, es una simple cooperación", ha declarado Zhang.

Zhang ha admitido que a muchos de sus streamers le cuesta encontrar equilibrio en su trabajo. No obstante, eso no les hace responsables de la muerte de Li, que han vuelto a asegurar que "no trabajaba como empleado ni como becario", y que "murió en su propia casa alquilada fuera de su horario laboral".

La empresa ofreció a la familia de Li 5.000 yuanes (700 euros) como compensación "por humanitarismo", pero dijo que cualquier otra petición tendría que pasar por los canales legales.