Tina Knowles defiende a su hija, Beyoncé, tras las críticas por blanquearse la piel

Tina Knowles sabe que su hija, Beyoncé, le echará quizá una pequeña bronca, pero no ha podido aguantar más y se ha lanzado de lleno a la polémica, arremetiendo contra todo y contra todos por las críticas que ha recibido la estrella tras su look en la presentación de la película sobre su última gira, Renaissance.

Utilizando un vídeo en el que aparece una fotografía de su hija que se va llenando de comentarios negativos y acusaciones de que la cantante de 42 años se ha aclarado la piel y la melena para lucir "más blanca" en lugar de honrar sus raíces afroamericanas, Tina, que en enero soplará 70 velas, les ha contestado con dureza a todos esos haters.

"Me he encontrado con esto y decidido publicarlo tras ver a todos estos estúpidos haters ignorantes haciendo declaraciones racistas sobre que se ha aclarado su piel y usado cabello platino para querer ser blanca", ha comenzado Tina, que explica que todo el tema de la cinta y del tour era precisamente el color plateado y de ahí la elección del look de su hija.

"Qué triste es que algunos de los suyos mantengan esa necia idea con más odio y más celos", añade Tina, agregando que han llamado asu hija "payasa de la moda" o "alien". Asimismo, carga contra la periodista, "una mujer blanca de TMZ", que le pidió a Neal, estilista de Beyoncé, que respondiese a las declaraciones de los fans sobre la "blancura" de la artista.

"Que una mujer blanca se sintiese con derecho a hablar de la 'negritud' de mi hija hizo que me hirviera la sangre. Y lo más decepcionante es que algunas personas negras y, sí, idiotas, lo hicieran en las redes sociales. Mentís, fingís y actuáis como si fuérais tan ignorantes de no saber que las mujeres negras han usado el cabello platino desde los días de Etta James", ha agregado Tina, que añade que otras muchas personalidades afroamericanas lo han usado en un momento u otro de sus carreras.

"¿También ellas estaban tratando de ser blancas? Estoy cansada de que la gente la ataque cada vez que hace algo por lo que ha trabajdo tan duro y que es una declaración de su ética de trabajo, de su talento y de su resiliencia. Pero ustedes, pequeños tristísimos enemigos, salís de la nada para perpetuar todo esto con vuestros celos, racismo, machismo y doble rasero", ha insistido.

Tina aboga por "o bien celebrar a una hermana o bien ignorarla si no te gusta" lo que hace. "Sé que ella se enojará conmigo por hacer esto, ¡pero estoy harta, perdedores! Ella maneja su propia carrera, ayuda a la gente siempre que puede y pone primero y promueve a las mujeres negras y a los necesitados en todo momento", ha finalizado.