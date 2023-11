Aigua regenerada: Així són les inspeccions i controls per a garantir la seva qualitat

Reduir el consum d’aigua no és suficient per a combatre la sequera que pateix la ciutat de Barcelona: és necessari comptar amb recursos hídrics alternatius per a complementar l’aportació natural dels rius i els aqüífers.

Entre aquests recursos es troben els processos de dessalinització de l’aigua del mar i la regeneració de les aigües, on destaca la reutilització indirecta, per obtenir més aigua pre-potable per al consum.

"Del 100% de l’aigua potable que es consumeix en l’àrea metropolitana un 58% prové de recursos alternatius, un 33% és aigua dessalinitzada i un 25% són aigües regenerades", exposa Fernando Cabello, Director de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’AMB.

Què és la reutilització potable indirecta

Davant l’agreujament de la sequera, l’Agència Catalana de l’Aigua a la fi del 2022 va posar en marxa una mesura addicional per a potenciar l’ús de l’aigua regenerada: la reutilització potable indirecta.

Aquesta iniciativa de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la qual l’AMB participa juntament amb l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i l’empresa mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle de l’Aigua, consisteix a aportar un cabal d’aigua regenerada al Llobregat a l’altura de Molins de Rei, vuit quilòmetres riu amunt de l’estació potabilitzadora de Sant Joan Despí.

"Aquesta reutilització està permetent que puguem suportar una sequera de 36 mesos sense talls en el subministrament d’aigua potable a la població", apunta Fernando Cabello.

La primera experiència d’aquest tipus es va posar en marxa el 2019 i ha permès que l’aigua regenerada representi un estalvi del 21% al 22% del consum d’aigua potable a la metròpoli.

Actualment aquest riu que corre al sud de Barcelona rep un cabal regenerat de 1.500 litres per segon, amb una dilució aproximada de 1:1 en les seves aigües. Segons va precisar Cabello, aquesta contribució hídrica equival al 25% del consum de la xarxa Ter-Llobregat a l’àrea metropolitana.

Dels 146.880 litres generats per la reutilització potable indirecta en desembre de 2022, quan es va llançar aquesta iniciativa, s’ha passat als 28.226.707 litres fins al mes d’octubre d’enguany.

Gràcies a aquesta aportació s’aconsegueix que aquest riu tingui un cabal constant, en el qual els percentatges d’aigua regenerada s’ajusten a les necessitats de la població.

EL TRACTAMENT DE L’AIGUA REGENERADA Les aigües residuals que provenen de la xarxa de clavegueram i dels abocaments són tractades per la EDAR del Prat de Llobregat i posteriorment per l’ERA d’aquesta mateixa localitat, per a després ser conduïdes riu amunt, fins a l’alçada de Molins de Rei.

L’EDAR és una de les depuradores més grans d’Europa, amb una capacitat de tractament de 315.000 m³ al dia, un volum equivalent al consum de 1,7 milions d’habitants.

Després d’un tractament en aquesta planta, que implica l’eliminació de nutrients com el nitrogen i el fòsfor, aquestes aigües són tractades a continuació per l’ERA mitjançant un procés de regeneració bàsica, amb coagulació i decantació lamel·lar llastrada seguida de microfiltració rotativa i desinfecció amb radiació ultraviolada. Finalment, es porta a terme una desinfecció complementària amb hipoclorit sòdic.



Controlar els abocaments industrials

Ara bé, degut al fet que aquest recurs alternatiu prové de les aigües residuals tractades per les plantes depuradores, és clau que hi hagi un control exhaustiu de la seva qualitat per a garantir la viabilitat del seu ús. "El control dels abocaments és clau per a l’èxit del projecte i per a tenir la garantia sanitària necessària per al seu consum", remarca María Induráin, Enginyera del Cicle de l’Aigua de l’AMB.

Gràcies als tractaments de regeneració es garanteix el manteniment del cicle de l’aigua. AMB

El treball del servei de sanejament i inspecció

Amb l’increment de la reutilització indirecta de l’aigua com a recurs pre-potable, aquests controls són de vital importància per a minimitzar els riscos en l’ús de l’aigua regenerada, i es realitzen tant en els abocaments industrials com en les xarxes de col·lectors. Els responsables d’aquesta tasca són els inspectors del Servei de Sanejament i Inspecció de l’AMB.

Des de 1998 s’encarreguen de verificar que els abocaments industrials compleixin amb la normativa vigent, així com de controlar que les depuradores de les plantes funcionin correctament i garantir també que no perjudiquin el medi ambient.

L’efecte dissuasiu

Segons apunta Cabello, l’èxit del treball dels inspectors "no és detectar abocaments que incompleixin la llei, sinó que els controls tinguin un efecte dissuasiu. Les indústries, com saben que hi ha un control molt precís i una sanció econòmica en cas d’irregularitats, es preocupen per tal que els abocaments compleixin amb la normativa i que la qualitat de les aigües de les depuradores sigui l’esperada".

Un 25% de l’aigua potable prové d’aigües regenerades



El treball del Servei de Sanejament i Inspecció de l’AMB, regulat sota els estrictes procediments de diferents normes ISO, no només apunta a una gestió integrada del control dels abocaments industrials. També permet una millora de la capacitat de diagnòstic i intervenció en el sistema, la detecció i actuació ràpida davant qualsevol incidència, una major protecció de les infraestructures de sanejament i poder garantir l’ús final de l’aigua regenerada, precisan a l’AMB.

Els inspectors actuen sobre un cens de 6.619 activitats industrials, de les quals gairebé la meitat (un 43%) són "potencialment contaminants", com principalment les químiques, metal•lúrgiques, farmacèutiques i alimentàries.

Revisions redundants

En paral•lel, aquest servei de l’AMB controla l’estat de les aigües residuals en la xarxa de sanejament metropolità, la qual cosa permet verificar la qualitat de l’aigua en diferents punts i analitzar la seva evolució, dades essencials per a actuar amb rapidesa davant episodis de contaminació o d’incidències en les estacions depuradores i regeneradores del Llobregat. Entre totes dues instàncies es produeix una situació de "control redundant", explica el Director de Serveis del Cicle de l’Aigua, "perquè el risc sigui mínim". "L’aigua de la xarxa té més garantia sanitària que l’aigua embotellada", afirma.

Tècnics del Servei de Sanejament i Inspecció realitzant controls. AMB

El control a l’origen

Les proves pilot de la reutilització indirecta de l’aigua l’any 2019 van revelar que gran part dels components contaminants eren eliminats o degradats en l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i en l’Estació Regeneradora de l’Aigua (ERA), totes dues al Prat de Llobregat.

Ara bé, degut a què algunes substàncies podien superar aquests tractaments i limitar l’ús de l’aigua regenerada es va fer evident la importància del control en l’origen de la contaminació. Gràcies a la tasca dels inspectors s’ha pogut rastrejar l’origen d’aquestes substàncies, i des d’aleshores l’AMB treballa juntament amb les empreses implicades per a minimitzar la seva presència i impacte en el medi ambient.

Les anàlisis realitzades en les mostres d’aigües residuals han permès esbrinar la càrrega contaminant de les indústries i de la xarxa de col•lectors que alimenten a les estacions depuradores. Així mateix, gràcies a aquests controls ha estat possible precisar quins agents contaminants poden representar un risc per al sistema de sanejament i quins arribarien a perjudicar el cicle de reaprofitament de l’aigua regenerada.