El PSOE cierra filas con Sumar y asegura que no negociará con Podemos los Presupuestos pese al órdago de Belarra

No hay "autonomía" de Podemos a ojos del PSOE. Los socialistas echan un capote a Sumar, su socio de coalición, y no negociarán los Presupuestos con la formación morada al margen de la coalición liderada por Yolanda Díaz. Este es el principal argumento de los socialistas para rechazar la apuesta del partido que ahora dirige la ya exministra Ione Belarra. En la formación afincada en Ferraz dan por segura la aprobación de las cuentas, que comenzaron su tramitación la pasada semana.

"No vamos a negociar con ellos en solitario", confirman fuentes del Ministerio de Hacienda, responsable de elaborar los Presupuestos. Según detallan, el espacio de Podemos es el de Sumar, por lo que el problema es de la formación de Díaz. Fue la propia Belarra quien avisó al Gobierno de los efectos concretos que podría tener la ruptura morada con Sumar tras quedarse sin ministerios en el nuevo Ejecutivo.

Podemos lleva semanas, si no meses, advirtiendo de que piensan ejercer su "autonomía política" en el Congreso de los Diputados, lo que significa no sujetarse a la disciplina de voto que marque la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esa estrategia tendrá su primera prueba de fuego en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, la ley más importante del año para el Gobierno: fuentes de Podemos aseguran que tratarán de forzar al PSOE a negociar con ellos al margen de Sumar y no cierran la puerta a derribar las cuentas si los socialistas se niegan a pactarlas con Podemos.

"Podemos va a trabajar con total autonomía política y parlamentaria, tenemos buenas relaciones de trabajo con todas las fuerzas políticas que formaban parte de la mayoría plurinacional" —es decir, ERC y EH Bildu— "y vamos a seguir con ese trabajo", apuntó a este respecto el jueves pasado la secretaria general morada. Fuentes de Podemos son aún más claras y reconocen sin tapujos que esa negociación de los Presupuestos será la primera prueba de fuego de la estrategia. Y, para que la presión al PSOE pueda funcionar, los morados no descartan incluso el voto en contra a las cuentas si no se negocian y acuerdan por separado con Podemos.

En este sentido, las fuentes de Hacienda consultadas no descartan que se pueda producir "algún susto" en alguna votación sin importancia, pero no ven creíble que Podemos pueda votar junto a PP y Vox para hacer decaer las cuentas. Con todo, los Presupuestos todavía están en fase embrionaria. El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana, en la primera reunión que celebraron tras la exitosa investidura de Pedro Sánchez, la orden ministerial para iniciar su elaboración. Ahora son los ministerios quienes están haciendo "su carta a los Reyes Magos" con las peticiones del dinero que luego repartirá María Jesús Montero, ministra del ramo y vicesecretaria del PSOE. Tienen de tiempo hasta el 11 de diciembre.

En paralelo, el Gobierno deberá conseguir que las Cortes Generales aprueben la senda de estabilidad. Y este sí que puede ser un problema que Montero deberá sortear, porque necesitará el sí del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado. La Cámara Alta tiene capacidad para rechazar leyes provenientes del Congreso, pero en ese caso son devueltas al Parlamento, que con una nueva votación puede hacer que sean definitivas.

Es diferente en el caso de la senda de estabilidad. Según marca la ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, el Gobierno debe remitir a las Cortes sus objetivos de déficit, donde el PP puede hacer decaer la norma. Ya lo hizo, de hecho, en 2018. Esto se podría solucionar en una negociación del Gobierno con los de Alberto Núñez Feijóo o con una reforma de dicho articulado que en Moncloa todavía no contemplan. Fuentes de Hacienda dan por hecho que terminarán convenciendo a los populares, pues si caen los objetivos de estabilidad también se tumbarán los de las autonomías -el PP tiene 11-.