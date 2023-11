El sector de los VTC protesta para "defender 3.000 puestos de trabajo"

El sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) se ha manifestado este martes en Barcelona para denunciar que la nueva ley de transporte que pretende impulsar el Gobierno pone en riesgo 3.000 trabajadores.

Así lo han reivindicado cerca de un centenar de vehículos en una marcha lenta por el centro de la ciudad que se ha iniciado en la Calle Aragón con destino al Departamento de Territori.

El sector reclama una moratoria que los permita seguir trabajando en la ciudad y que se eliminen las restricciones. “No entendemos la nueva norma, es ilógica, puesto que el sector funciona, es demandado y da servicio”, ha lamentado José Maria Cazallas, secretario del Sindicato Libre del Transporte.

Durante la protesta, los vehículos han tocado el claxon y han mostrado carteles donde se leía: "No somos delincuentes, somos autónomos", "Por fin tengo trabajo, no me lo quites" y "Todos tenemos derecho a trabajar", entre otros, y han ocupado tres carriles, dejando libre el carril bus y el contiguo.

En un comunicado, STC ha apuntado que "desde hace años, se han sucedido diversas regulaciones a nivel autonómico y local que han provocado una inseguridad jurídica en torno al sector".

Además, ha asegurado que esta situación "se agravará aún más" con la puesta en marcha de la futura Ley de Transportes de la Generalitat.