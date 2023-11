La visita de Elsa Pataky a España: un premio y el reencuentro con sus compañeros de 'Al salir de clase' como festejo prenavideño

Elsa Pataky ha regresado a España para reunirse con sus seres queridos y aprovechar y cumplir con algunos compromisos publicitarios. Hace unos días se pudo ver a la actriz en la isla mediterránea de Tabarca para rodar un anuncio de la marca de zapatos de la que es imagen. Además, la intérprete ha protagonizado un bonito reencuentro con sus compañeros de Al salir de clase.

21 años después de la emisión de su último capítulo, algunos de los protagonistas de la serie se han vuelto a ver las caras. De esta reunión se ha hecho eco Aurora Carbonell en sus redes sociales, publicando una fotografía en la que se puede ver a sus protagonistas y bajo el título: "¡Estos chicos me suenan!"

Desde que la intérprete se encuentra en nuestro país no ha parado. Este martes, fue una de las protagonistas de los Premios Woman, en la que recibió un galardón por su proyección internacional. La velada tuvo lugar en el Casino de Madrid, en el que se pudo ver a Pataky muy contenta por haber recibido dicho premio. "Venir a España y que te den un premio es un orgullo, se lo dedico a todas las mujeres que persiguen sus sueños y les digo que no se rindan".

La actriz de Serpientes en el avión regresará a Australia para celebrar las Navidades junto a su familia. Aunque en esta época del año, allí es verano, ha querido mantener algunas de las costumbres navideñas de nuestro país. "Allí todo se vive muy diferente. Primero es verano, que choca muchísimo, la gente va a la playa, hace barbacoas. Yo he crecido con las castañas, los abrigos, el frío, las luces, de todo eso no hay tanto, no hay tanta tradición", aseguraba en la gala.

Asimismo, la madrileña cuenta que suele seguir las Campanadas de España y que además se come las uvas. "La hacemos especial. Impongo el vestirse de Nochebuena y Navidad, hay que arreglarse, no vale ir en bañador y pongo la mesa bonita. Me gusta conservar las tradiciones".