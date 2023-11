Fayna Bethencourt explica los pasos que seguirá tras la petición de indulto de 'El Yoyas': "Voy a hacer una queja formal"

Fayna Bethencourt lleva un año esperando recibir una llamada de teléfono que le asegure que Carlos Navarro, El 'Yoyas' ha sido detenido. El que fuera concursante de Gran Hermano se encuentra en búsqueda y captura, y aunque la condena de 5 años y 8 meses es firme, todavía no se ha hecho justicia.

El catalán fue juzgado por un delito continuado de maltrato a su expareja y a sus hijos, pero todavía no ha cumplido la sentencia. De hecho, en todo este tipo, el hombre no ha dejado de intentar eludir su paso por prisión pidiendo ayuda por todos los medios. Tanto que ha llegado incluso a demandar una "amnistía" al Defensor del Pueblo y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Mientras tanto, Fayna sigue viviendo presa del miedo por saber que su agresor sigue en libertad. Y es que, la canaria no ha podido creerse cómo el que fuera su pareja ha salido de su escondite para pedir, entre otros, que se le condone sus deudas con Hacienda. Por lo que ha decidido volver a emprender acciones.

"Está mi abogado en ello. Voy a dirigir una queja formal por escrito al ministro de Interior", ha explicado la mujer a Outodoor, "tras ponerme en contacto con el Defensor del Pueblo, este sí me ha contestado. Me ha escrito como cuatro o cinco cartas y me han dicho que todo está pendiente de una respuesta del Ministerio del Interior".

Por el momento, no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de este. Es por eso que a cada día que pasa se siente "menos protegida". Como así ha explicado al citado medio, lo que más le duele es que ya se ha "acostumbrado a que el "prófugo de la justicia tiene un altavoz desde donde sigue haciendo daño".

De este modo, Fayna ha comenzado a preparar todos los documentos para que se la escuche, y ha hecho uso de sus redes sociales para ello. Junto a ella, otras mujeres han contado cómo en situaciones parecidas ellas tampoco han recibido ayuda. Motivo por el cual ha querido lanzar su denuncia desde el mayor altavoz que posee.

"Estoy compartiendo esos casos, visibilizándolos cuando obtengo su permiso y en ellos estoy etiquetando al Ministerio del Interior y también al de Justicia e Igualdad", ha destacado, haciendo especial hincapié en que "todo funciona mal" y que por ello se sienten "desprotegidas".

Fayna comparte diferentes testimonios. faynabethencourt / INSTAGRAM

"No quiero dejar de reírme por esto. No me va a quitar la sonrisa, ni apagar. Él se comió 16 años de mi vida y me puede quitar la sonrisa un momento, pero no más", ha contado a través de su perfil. Y es que, tras tantos años de lucha, no puede negar que le hayan pasado factura. No quiere que ninguna otra mujer pase por lo mismo que ella, y por eso cuenta su historia en redes.

Del mismo modo, se queja de cómo su agresor pasea por las calles sin ningún tipo de problema. A tal es el nivel que ha llegado a ser localizado en varias ocasiones, sin que en ninguna de ellas haya sido atrapado por las autoridades, "por deconocimiento", como así ha destacado: "Le han visto en distintas localizaciones. La última que me han dicho ha sido hace una semana"

"La gente lo hace con su mejor voluntad, pero tienen que saber lo que hay que hacer. El que me lo digan a mí no va a servir de nada", ha contado explicando qué pasos deben de seguir si ven al hombre, "en esta época en la que todos llevamos el móvil encima es necesario una foto o vídeo". Una vez "capturado" lo que se debe de hacer es "avisar a las autoridades", porque, de otro modo, sería "inefectivo".