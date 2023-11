La viral respuesta de IlloJuan cuando le preguntan por "anécdotas con un jefe": "Yo no he trabajado en mi vida"

IlloJuan es uno de los creadores de contenido que más defiende tener los pies en el suelo. Siempre rodeado de su familia, el malagueño estudió la carrera de Derecho y el máster de Derecho Penal antes de triunfar en YouTube.

No obstante, a pesar de todos los años de formación, cae dentro del típico estereotipo de influencer que "no sabe lo que es trabajar de verdad", como mucho le critican en redes.

Lejos de avergonzarse, en uno de sus últimos directos se ha hecho viral por bromear sobre el asunto después de que uno de sus seguidores le pidiera que contara "una historia con un jefe".

lo que me estoy riendo con este directo qué es @illojuan @BaityBait pic.twitter.com/TMV33ti8WM — adán (@mochitos__) November 25, 2023

El creador malagueño estaba compartiendo directo con el youtuber especializado en videojuegos BaityBait. Este, cuando ve que IlloJuan empieza a reírse, se espera una buena anécdota. "Verás", se prepara.

En cambio, entre carcajadas, IlloJuan responde: "Verás, no. Que no he trabajado en mi vida". Un mensaje con el que ninguno puede parar de reírse y que ha divertido mucho en redes.

"De Jeff Bezos", bromea BaityBait, ya que es el único jefe al que IlloJuan puede responder desde hace años, el dueño de Amazon que compró Prime.

Antes de dedicarse por completo a los directos, IlloJuan trabajó con PlayStation. Y, antes, hizo unas pequeñas prácticas en una cárcel, antes de abandonar el derecho por completo.