Pedro Sánchez se salva de ser reprobado en el Ayuntamiento de Madrid

Y pasadas las doce de la mañana, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid votó el plato fuerte del orden del día: una propuesta de Vox que incluía, entre otras iniciativas, reprobar al recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por el golpe perpetrado desde La Moncloa al Estado de Derecho, a la Constitución y a sus principios y al conjunto de la Nación". El PP estaba a favor de la condena pública, que no tiene efecto legal alguno. Más Madrid y PSOE, lógicamente, en contra. Pero los de Javier Ortega Smith se negaron a votar la proposición por puntos, lo que obligó al equipo municipal de José Luis Martínez-Almedia a abstenerse para no sacar adelante otras seis proposiciones con las que no converge.

El escrito planteado por Vox solicitaba, además de la reprobación al jefe del Ejecutivo, "instar" a los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados y del Senado [donde el PP nacional cuenta con mayoría] a rechazar por su "manifiesta inconstitucionalidad" cualquier proposición de ley de amnistía o a "todos los actores jurídicos", desde la Abogacía General y a la Fiscalía del Estado hasta las asociaciones judiciales, a movilizar "todos sus recursos" para oponerse al proyecto que negoció el PSOE con Junts para sacar adelante la investidura.

Sendos puntos, ha explicado el concejal del PP David Pérez, que "no tienen sentido" en tanto en cuanto esas instituciones "ya se han manifestado libremente" sobre la amnistía. "De haber una votación separada, la apoyaríamos", ha agregado a continuación el también presidente del distrito de Hortaleza para que el secretario del pleno formule la pregunta definitiva al proponente: "Señor Ortega, ¿aceptaría?". "No", ha respondido este, muy lacónico, para sorpresa de la bancada azul.