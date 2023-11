Espadas espera ejercer de "casco azul" en el Senado y se ofrece a la nueva portavoz del PP para buscar "acuerdos"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha expresado este martes su intención de ejercer como "pacificador" desde su nueva responsabilidad como portavoz del Grupo Socialista en el Senado, así como de poner "a disposición" de Alicia García, que será la portavoz del PP en la cámara alta en la nueva legislatura, su "voluntad de búsqueda de diálogo y acuerdo".

Así lo ha apuntado el líder del PSOE-A en una entrevista en RNE en la que ha expresado su "objetivo" como portavoz socialista en el Senado, y de su grupo político, de "parar esta ola, esta corriente de crispación y de involución". Según ha criticado, esta ha sido iniciada por el PP en la actual legislatura "utilizando de forma claramente partidista una institución como el Senado", donde los populares cuentan con mayoría absoluta tras las elecciones generales del 23 de julio.

Espadas ha subrayado que el Senado es "la cámara territorial por antonomasia", y a él le "gustaría jugar" en ella "un papel de pacificador". "Hablando en lenguaje bélico, yo podría intentar ser el casco azul de las Naciones Unidas que intentara decirle al Partido Popular que esto no puede ser una cámara de combate", sino "un lugar donde debatamos, dialoguemos y acordemos", ha manifestado.

Al hilo, el dirigente socialista se ha referido a la reforma pendiente del modelo de financiación territorial, "tan necesario y urgente en el ámbito de las comunidades autónomas".

Espadas ha explicado que aún no ha tenido la oportunidad de hablar con Alicia García, cuyo nombramiento como nueva portavoz del PP en el Senado se ha conocido este mismo martes por la mañana. No obstante, ha agregado que, si se confirma su designación por parte de la dirección nacional del PP, aprovechará la sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas convocada esta tarde para "poner a su disposición la voluntad de búsqueda de diálogo y acuerdo", para que los españoles no vean el Senado como una cámara "donde nos tiramos los trastos a la cabeza".

Ley de amnistía

Por otro lado, preguntado por la proposición de ley de amnistía que el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados tras pactarla con los partidos independentistas catalanes ERC y Junts, Espadas ha defendido que es una norma que "debe ser suficientemente bien explicada" durante su tramitación.

Ha subrayado que es fruto de "una decisión valiente y necesaria" que se enmarca en un momento en el que los socialistas quieren "mirar al futuro de España y Cataluña con un proyecto que refuerce la unidad". También ha considerado que la tramitación de esta ley "puede sellar definitivamente" la "ruptura social" que se produjo durante el proceso independentista catalán. Espadas ha contrapuesto esa intención del PSOE con las "lentejas" que ofrece el PP, a quien ha afeado que no ofrece "ninguna solución" en ese ámbito.

De igual modo, ha llamado la atención sobre los "pronunciamientos de determinados órganos" judiciales o los "plantes" que representantes del poder judicial han protagonizado recientemente "en la calle, ante sedes de audiencias o colegios de abogados" respecto a una norma como la citada ley que "ni siquiera se conocía" cuando se produjeron esas protestas.

Al respecto, el líder del PSOE-A ha defendido la necesidad de "preservar la división de poderes como principio constitucional básico", y ha subrayado que así deben "hacerlo todos" los poderes y "desde todos los ángulos". También ha defendido que los socialistas jamás han "entrado ni en opiniones ni en consideraciones" sobre decisiones de los jueces, les hayan gustado más o menos: "Las hemos respetado y acatado, y así lo vamos a seguir haciendo", según ha subrayado.

Sobre Isabel Díaz Ayuso

Por otro lado, en otra entrevista en Antena 3 Televisión, Espadas se ha pronunciado sobre las críticas que ha dirigido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), contra el Gobierno de España por no haber sido invitada a la inauguración del AVE Madrid-Asturias.

El dirigente socialista ha apuntado que la presidenta madrileña "a veces se sorprende de ver en otro lo que ella hace diariamente", con "despropósitos y desplantes al Gobierno de España, a ministros en actos institucionales en Madrid" organizados por la Comunidad que ella preside que se han visto "en multitud" de ocasiones, según ha abundado Juan Espadas.

Ha apostillado que no conoce "los elementos concretos" de la convocatoria de la referida inauguración del AVE o cómo se ha producido, pero ha aconsejado a Ayuso que "se caracterice" aunque sólo sea "alguna vez y algún día por salir en los medios de comunicación planteando algún argumento o alguna iniciativa de carácter político que de verdad mejore la vida de la gente, y que no solo genere crispación, confrontación, discusión" para "llamar la atención", algo en lo que la líder madrileña "es una especialista" a veces "diciendo tonterías bastante grandes", según ha abundado Espadas.