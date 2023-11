Integrante del Salón de la Fama de la WWE, Tammy Sytch, conocida en el mundo del wrestling como Sunny o la Diva original, ha sido condenada a 17 años de prisión por provocar un accidente de tráfico en 2022 que resultó mortal para un hombre de 75 años.

La condena se hizo pública este lunes en una sala del tribunal del condado de Volusia tres meses después de que Tamara Lynn Sytch se declarara nolo contendenre de los cargos que se le imputaban. Es decir, que no los admitía pero que tampoco los iba a disputar. Tras la sentencia, dirigió su atención a la familia Lasseter y expresó su profundo dolor por haberles arrebatado a Julian Lasseter.

Los hechos sucedieron el 25 de marzo del año 2022. La exluchadora y animadora de lucha libre chocó a gran velocidad su Mercedes, en el que recorría las calles de Florida junto a su novio, James F. Pente, contra otro vehículo, causándole la muerte al ocupante de este, el citado Julian Lasseter. A su vez, este segundo vehículo chocó contra un tercero, provocándoles varias heridas a sus ocupantes.

Según los informes de la policía, que no detuvo inmediatamente a la leyenda del wrestling hasta varios días después, y a los de los servicios de emergencia que atendieron a todos los pasajeros, Sytch conducía bajo los efectos del alcohol, lo que se conoce en EEUU como DUI [Driving Under the Influence, 'Conducir bajo los efectos', por sus siglas en inglés], así como con el carnet de conducir suspendido.

La jueza Karen A. Foxman ha condenado por todo ello a Sytch a 10 años y medio de prisión por provocar una muerte al conducir con el carné caducado y a una segunda condena de siete años por homicidio debido a conducción en estado de ebriedad.

Asimismo, tras este período en la cárcel, Sytch, de 50 años, tendrá que cumplir otros ocho años de libertad condicional, durante el cual deberá tener una evaluación continuada sobre cualquier abuso de sustancias, incluido el alcohol.

También tendrá que realizar un curso de reeducación de seguridad sobre el alcoholismo, ofrecer 50 horas de servicios a la comunidad, y pagar una multa de 10.000 dólares. Por último, su carnet de conducir le será revocado permanentemente.

Leyenda de la WWE

Tammy Sytch, conocida como Sunny, es una exluchadora profesional y animadora estadounidense que se hizo muy famosa durante la década de 1990 por su trabajo en la WWF, hoy conocida como WWE. Considerada una de las primeras Divas, ha tenido varios encuentros con la justicia por conducción en estado de ebriedad y sin licencia, así como por atentar contra la vida de una de sus exparejas, a quien amenazó con unas tijeras.

Tammy, que también ha trabajado como comentarista y reportera entre bastidores en programas de lucha libre, llegó a rechazar a la revista Playboy en sus años de gloria, si bien finalmente entraría en el mundo del contenido para adultos, siendo 2016 el año de su debut en el mundo de la pornografía y desde entonces trabaja en su propia web, en la que ofertaba desde fotografías a sesiones privadas por videoconferencia.