Israel se suma a la lista de crisis diplomáticas de Sánchez en sus cinco años en la Moncloa: Marruecos, Sáhara, Argelia, EEUU, México...

La crisis diplomática abierta con Israel es la última de una larga lista de conflictos internacionales a los que ha tenido que hacer frente Pedro Sánchez en sus cinco años y medio en la Moncloa. Los líos con Marruecos y Argelia, con el Sáhara Occidental de fondo, habían sido hasta ahora los contratiempos más duros para el presidente del Gobierno, pero no los únicos. Estos son todos los desencuentros que han tensionado la política exterior española en los últimos años:

Israel acusa a España de "apoyar el terrorismo"

La firme condena de Pedro Sánchez a los bombardeos israelís en Gaza ha provocado una crisis diplomática con Israel, que ha llegado a acusar al Gobierno español de "apoyar el terrorismo" de Hamás. La gira de Sánchez por Israel y Egipto, en la que mostró su disposición a reconocer un Estado palestino de forma unilateral, ha exacerbado aún más los ánimos de la administración Netanyahu, que convocó a la embajadora española en Tel Aviv, Ana Salomón Pérez, para una "reprimenda".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su encuentro en Jerusalén. EUROPA PRESS

Pero el Gobierno de Sánchez no ha recogido cable, sino todo lo contrario, pues ha persistido en condenar la desproporcionada respuesta de Israel en Gaza y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también convocó a la embajadora israelí en Madrid para expresarle su "rechazo tajante" a las acusaciones del gobierno israelí y para exigirle "garantías" de que no se repetirán en el futuro. La crisis sigue abierta y no parece que vaya a cerrarse a corto plazo.

El caso Ghali desata la crisis con Marruecos

En plena pandemia de coronavirus estalló la mayor crisis diplomática con Marruecos de los últimos 20 años y el detonante tuvo un nombre propio: Brahim Ghali. El líder del Frente Polisario aterrizó en España procedente de Argelia el 18 de abril de 2021, bajo una identidad falsa, para ser tratado de una infección de covid en un hospital de Logroño. Su acogida en España "por razones humanitarias" fue considerada por Marruecos como una "provocación explícita" contra sus intereses y convocó al embajador español en Rabat para expresarle su malestar.

Brahim Ghali. 20M EP

Pero la tensión se disparó la madrugada del 16 de mayo, cuando miles de inmigrantes penetraron en Ceuta de forma irregular con la connivencia de las autoridades marroquíes, provocando una grave crisis migratoria en la ciudad autónoma. Marruecos no dudó en afirmar que "hay actos con consecuencias y se tienen que asumir", en clara alusión a la presencia de Ghali en España. Sánchez exigió a Rabat "respeto por las fronteras" y recibió el apoyo de la UE, pero el conflicto tardó en desinflamarse y provocó la destitución de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que fue sustituida por el actual responsable de la diplomacia española, José Manuel Albares.

Volantazo de Sánchez con el Sáhara y crisis con Argelia

En marzo de 2022, Sánchez expresó su apoyo al plan de autonomía para el Sáhara Occidental presentado por Marruecos y dio un giro de 180 grados a la posición histórica de España respecto a la excolonia, ya que hasta entonces siempre había defendido una solución negociada en el marco de la ONU. El volantazo de Sánchez respecto al Sáhara, que seguía la línea marcada por la administración Trump en 2020, sorprendió a propios y extraños y soliviantó a Argelia, que llamó a consultas al embajador español en Argel con carácter de urgencia.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Europa Press

El malestar argelino no terminó con esa reprimenda al embajador, pues tuvo también consecuencias económicas para España. En plena crisis energética por la guerra de Ucrania, Argelia decidió suspender el tratado de amistad con nuestro país y le subió el precio del gas, además de poner otras trabas a las relaciones comerciales bilaterales.

La retirada de una fragata molesta a EEUU

En mayo de 2019, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció la retirada de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate que escoltaba al portaviones estadounidense Abraham Lincoln en aguas del Índico debido a la decisión de Donald Trump de redirigir esa flota hacia el Golfo Pérsico ante el aumento de las tensiones con Irán.

Esa retirada no gustó en la Casa Blanca y así se lo hizo saber a España el portavoz de su Departamento de Defensa: "Hemos disfrutado de una relación productiva y profesional con la Méndez Núñez, pero estamos decepcionados con la decisión de España de retirar permanentemente la fragata del grupo de combate".

Fragata Méndez Nuñez ARMADA ESPAÑOLA

Más allá de ese contratiempo naval, las relaciones de Sánchez con la administración Trump nunca fueron buenas y, aunque mejoraron con la llegada de Joe Biden, tampoco han sido demasiado fluidas con el demócrata. Memorable fue el primer "encuentro bilateral", como así lo había anunciado Moncloa, entre Sánchez y Biden, que tuvo lugar en la cumbre de la OTAN de 2021 en Bruselas, y que se limitó a un breve paseo de unos segundos en el que apenas intercambiaron un par de frases. Aquel fiasco fue motivo de burla y memes en las redes sociales.

Joe Biden y Pedro Sánchez han mantenido una breve conversación en la apertura de la cumbre de la #OTAN. Seguimos en directo: https://t.co/33LAMIABWz pic.twitter.com/MnGLbHdnjF — euronews español (@euronewses) June 14, 2021

El encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez

El aterrizaje en Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a pesar de tener prohibida la entrada en el espacio Schengen, provocó en enero de 2020 un nuevo contratiempo para la política exterior española, que tuvo que dar explicaciones en Bruselas por no haber implementado las sanciones que pesaban sobre ella y otros altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos EUROPA PRESS

El Gobierno defendió que Delcy Rodríguez no llegó a pisar suelo español porque solo estuvo en la terminal del aeropuerto madrileño unas horas haciendo escala en un vuelo a Doha y el incidente no pasó a mayores, aunque sí tuvo amplio recorrido en la política nacional al destaparse que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo una reunión con Rodríguez en la terminal ejecutiva de Barajas.

Disputa con México por la Conquista de América

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sigue utilizando el victimismo por la conquista de América como arma política y en marzo de 2019 envió una carta al rey Felipe VI pidiéndole una disculpa por los abusos cometidos por los españoles cinco siglos atrás.

.@lopezobrador_ señala que a México y a España les "conviene hacer una pausa en las relaciones", luego de tres sexenios de "contubernios" con empresas españolas que saquearon al país. pic.twitter.com/lHKPVWXumJ — Animal Político (@Pajaropolitico) February 9, 2022

La difusión pública de esa carta por parte de Obrador provocó una protesta del Gobierno español, que expresó su rechazo "con toda firmeza" al contenido de la misiva y, aunque Moncloa ha intentado siempre esquivar esa polémica creada desde México, Obrador no ha cesado en desempolvarla recurrentemente e, incluso, pidió en 2022 "pausar las relaciones" con España y criticó a varias multinacionales españolas por "saquear" a México.

Desencuentros con Bélgica por el 'procés'

En otoño de 2018, pocos meses después de la llegada al poder de Pedro Sánchez, el Ministerio de Exteriores liderado por Josep Borrell convocó al embajador belga en Madrid para protestar por una carta del presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, en la que cuestionaba la democracia española y poco después retiró el estatus diplomático al delegado del gobierno de Flandes en España, André Hebbelinck.

El presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, y el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell. EFE

Eran otros tiempos, desde luego, porque el juicio del procés ni siquiera había comenzado, nadie concebía indultos o amnistías y Sánchez todavía defendía que Carles Puigdemont tenía que ser juzgado por los tribunales españoles.

Crisis diplomática con Bolivia

A finales de 2019, el gobierno boliviano interino de Jeanine Áñez declaró persona non grata a dos diplomáticos españoles, Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, a los que dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. Acto seguido, España respondió con la expulsión de tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditados "en reciprocidad al gesto hostil del gobierno boliviano".

Imagen de la Embajada de México en La Paz. EFE

La raíz de ese incidente estuvo en la visita de los diplomáticos españoles a la embajada mexicana en La Paz, donde se refugiaban exministros de Evo Morales procesados por Bolivia, en un momento en el que México daba asilo político al expresidente boliviano. El país andino acusó al gobierno español de interferir en favor de los exministros de Morales procesados.