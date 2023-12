Cómo calcular la edad de tu gato

Mientras que la edad de los perros se calcula de forma relativamente sencilla (en líneas generales un año canino equivale a los siete humanos), en el caso de los gatos no es algo tan fácil de determinar. ¿Cuántos años suelen vivir nuestros compañeros felinos y cómo podemos saber su edad en años humanos?

El entorno en el que se crían, los cuidados que reciben y la vigilancia de su salud son algunos factores que van a determinar la longevidad de nuestros gatos, al igual que influye el que dispongan o no de una alimentación adecuada y una buena actividad física.

¿Cuándo son ancianos los gatos?

No obstante, la mayoría de los gatos domésticos (aquellos que viven en nuestros hogares, no expuestos a enfermedades o infecciones), suelen tener una vida de entre 10 y 15 años (aunque se han visto casos de mininos que han llegado hasta los 20).

Sabiendo esto, podemos considerar que nuestros pequeños felinos empiezan a ser considerados ancianos a partir de los 10 años, momento en el que empezaremos a ver signos de envejecimiento (como un cambio de color en el pelaje, un mayor número de horas durmiendo y, en general, un carácter más relajado y tranquilo).

Es también junto a estos cambios cuando deberíamos empezar a proporcionarles más cuidados dirigidos a gatos ancianos, como por ejemplo una alimentación más fácil de digerir y húmedos, cuidando siempre su hidratación para evitar la habitual insuficiencia renal felina. Pero, ¿son esos diez años equivalentes a los 60-65 años humanos?

Cómo calcular los años "humanos" de nuestro gato

Los años de nuestros gatos, en comparación con los nuestros, no son lineales y, por lo tanto, no es tan sencillo calcular su edad. Por ejemplo, durante los dos primeros años de nuestro minino, éste experimenta un crecimiento y desarrollo muy rápido que, de hecho, equivale a aproximadamente los primeros 24 años en personas.

A partir de esos dos años, el crecimiento de nuestros gatos se estabilizará, equivaliendo cada año que pase a unos cuatro o cinco años humanos aproximadamente (hasta los diez años en los que ya lo consideraríamos un anciano).

No obstante, como ya hemos comentado, esto no es una ciencia exacta y depende mucho del gato en cuestión y sus circunstancias, ya que no es lo mismo un minino que vive en un hogar, con una alimentación de gran calidad, que otro que viva en la calle, en una colonia felina y que esté expuesto a ciertos agentes externos.

Una vez nuestro gato cumple los diez años aproximadamente, cada año de su vida minina empezará a equivaler a los cinco años humanos (más o menos), llegando a tener 96 años humanos si viven hasta los 20. Ahora que sabes cómo calcular la edad de tu minino, ¿qué años tiene el tuyo?