Junts exige al PSOE reunirse antes del viernes en Suiza y los socialistas dicen que lo harán cuando "cuadre la agenda"

Como todo pacto, el del PSOE con Junts para sacar adelante la investidura también tiene condiciones. Entre ellas, reunirse antes de que finalice el mes de noviembre en un territorio neutro -Ginebra- y con un verificador internacional para avanzar en los acuerdos. Sin embargo, a escasos días de que se acabe el mes, no hay fecha programada para dicha reunión. Un hecho que no han dejado pasar por alto los independentistas. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha recordado lo prometido durante las negociaciones y ha dicho que no es nuevo “que los socialistas no cumplan con lo que dicen que harán”.

Además, la expresidenta del Parlament ha señalado que si otros, haciendo referencia al PSOE, quieren buscar excusas, no les encontrarán. "El calendario está fijado, es mensual y en terreno internacional", ha sentenciado Borràs.

Y así lo acordaron ambas formaciones durante las negociaciones para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Finalmente, y tras días intensos en Bruselas, decidieron reunirse cada mes para avanzar en los acuerdos, como la ley de amnistía. Además, también fijaron que las reuniones se llevarán a cabo fuera de España -la primera será en Ginebra-, y que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, participará.

Otro de los factores clave es la participación de un verificador internacional. Esta figura supervisará los encuentros entre socialistas y Junts y comprobará que los avances se pueden cumplir.

PSOE asegura que se reunirán cuando cuadre la agenda

Por su parte, la recién estrenada portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en que el PSOE cumplirá lo acordado con Junts y que, por lo tanto, las reuniones se harán. "Lo que se acuerda, se hace", ha dicho en una entrevista para TVE.

Según Alegría, lo importante "es que se conozca el resultado" de los encuentros y no la fecha. Además, según han señalado fuentes del PSOE a 20minutos, la reunión se hará "cuando se cuadre agenda".

Sobre el verificador, Alegría ha explicado que se anunciará cuando esté claro quien será. "Hemos sido muy transparentes estas semanas con las negociaciones y cuando se ha acordado alguna cosa con formaciones políticas el PSOE ha actuado con transparencia", ha dicho, para recordar que han "enseñado el acuerdo a los ciudadanos y hemos explicado varios puntos".

ERC tiende la mano a Junts: "Somos más fuertes"

A la espera de que la legislatura tome ritmo y empiecen a darse conversaciones y acuerdos, Esquerra Republicana ya ha tomado la decisión de tender la mano a Junts. "Cualquier coordinación entre aquellos que negociamos lo mismo nos hace más fuertes y nos da más posibilidades negociadoras", ha dicho la portavoz del grupo, Raquel Sans.

Asimismo, los republicanos han celebrado que se haya impuesto la "vía negociadora", aunque han señalado que las dos formaciones independentistas serán "claves en la estabilidad de la legislatura". Sobre sus reuniones, Sans ha explicado que ERC se reúne desde "hace tres años y medio" con el Gobierno cada semana y que no quieren colgarse medallas, sino "hacer que pasen cosas", como los indultos, la reforma del Código Penal o la amnistía.