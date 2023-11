Este lunes, la televisión se ha despertado con la triste noticia del fallecimiento de Ruddys Martínez, conocida como la Pantoja de Puerto Rico. La transformista de 62 años se hizo popular en España en la década de los 2000, en concreto, a través de Crónicas marcianas, donde Carlos Latre la imitaba recurrentemente. Por ello, el humorista ha querido despedirse de ella al enterarse de la noticia.

La artista ingresó de urgencia el pasado 21 de noviembre en un hospital de Bayamón, donde vivía, por una afección pulmonar grave. Y, ante el diagnóstico, decidió dejar un mensaje póstumo que se ha publicado este lunes en Facebook: "Mi corazón no aguantó tanto amor, desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco, me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... Como siempre les decía... hay que cuidarse".

Tras esta triste noticia, el imitador que la parodió durante años en Telecinco ha enviado un mensaje en Twitter: "Oh, qué pena, se fue mi querida Rudy, la Pantoja de Puerto Rico que tantas alegrías y momentos maravillosos me dio".

"¡Fue un placer compartir plató y cariño con ella! ¡Descanse en paz y esooooo!", concluyó Carlos Latre, repitiendo la mítica coletilla de la cantante.

La Pantoja de Puerto Rico se hizo muy conocida en España en los años 2000, de la mano de Crónicas marcianas, donde Javier Cárdenas descubría e interactuaba con todo tipo de personajes estrafalarios, entre los que estaban ella y otros como Carmen de Mairena o El Pozí, también ya fallecidos.

Tras su debut real, el imitador del programa comenzó a parodiarla recurrentemente, con su famoso "y esooooo", y terminó por grabarse su imagen en el imaginario televisivo.