John Travolta cuenta cómo vivió, como piloto, el accidente de avión que casi le cuesta la vida

John Travolta es un actor reconocido en todo el mundo, aunque también es un piloto experimentado. El actor de Grease no solo es un apasionado de los aviones, sino que, en 2024, cumple 50 años de experiencia como piloto. De hecho, hace poco más de un año consiguió la licencia para manejar un Boing 737, es decir, un avión de pasajeros comercial. No obstante, no todas sus experiencias sobre las nubes han sido precisamente dulces.

El actor, que se despidió hace tres años de su esposa Kelly Preston y catorce de su hijo Jett, ha recordado ahora cómo fue uno de los viajes con su familia en el que estuvo a punto de perder la vida mientras pilotaba un avión.

Fue en 1992 cuando viajaba con su mujer y sus hijos y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagen en Washington. El intérprete ha contado ahora cómo vivió este momento de auténtico pánico y cómo logró evitar un accidente que podría haber sido mortal.

De ello, ha hablado en la BBC con motivo de su último corto de Disney+, The Shepherd, producido por Alfonso Cuarón. En el mismo, cuenta la historia de un piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial que sufre un accidente por un fallo eléctrico. Algo que él mismo ha vivido y que le ha servido a la hora de abordar este nuevo proyecto. Las coincidencias con la realidad no son pocas y es que, el jet en el que viajaba "experimentó un fallo eléctrico total" mientras sobrevolaba la ciudad de Washington acompañado por su familia.

"Por eso, cuando leí el primer guion, resonó aún más por esa experiencia que yo personalmente viví. Yo supe lo que se siente cuando piensas sin duda que vas a morir", asegura Travolta en la entrevista. El intérprete se encontraba pilotando su avión desde Florida a Maine para la cena de Acción de Gracias.

Un aterrizaje que le salvó la vida

El actor revela el miedo que pasó cuando se dio cuenta de que tenía "dos buenos motores de reacción, pero no tenía instrumentos, ni electricidad, ni nada".

"Milagrosamente, descendimos a una altitud menor, vi el Monumento a Washington DC e identifiqué que el Aeropuerto Nacional de Washington estaba justo al lado e hice un aterrizaje tal como lo hace el personaje de Freddie en la película", explica. Según el informe del Washington Post, ese aterrizaje de emergencia tuvo lugar el 24 de noviembre de 1992. Al final, todo quedó en un susto que ahora el actor recuerda como algo anecdótico.