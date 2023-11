Tiffany Haddish es detenida por conducir ebria... Y un día después está bromeando sobre ello

No habían transcurrido ni 24 horas desde que le pusieran las esposas y Tiffany Haddish ya estaba bromeando sobre su arresto este mismo fin de semana, algo que la mayoría de sus seguidores ha aplaudido, si bien otros consideran que debería haber esperado un poco más de tiempo o que, directamente, no es algo con lo que hacer chistes.

Todo comenzó la madrugada del viernes. La intérprete de 48 años, conocida por su trabajo en La mansión encantada, El contador de cartas o las series de animación Tuca & Bertie y Solar Opposites, había hecho su espectáculo de comedia en Los Ángeles y cogió el coche tras haber bebido más alcohol del permitido.

Casi a las 6 de la mañana, los agentes de policía recibieron una llamada afirmando que alguien estaba dormido en un coche parado pero con el motor encendido en mitad de Beverly Drive, en Beverly Hills. Se le hizo la prueba de la alcoholemia y fue inmediatamente detenida, esposada y llevada a comisaría, siendo liberada poco después, presumiblemente tras pagar una multa, dado que no había provocado ningún accidente.

Esa misma noche, Tiffany Haddish tenía que dar otro espéctaculo de su stand-up, por lo que se dirigió a Laugh Factory, en Long Beach, también en California. Como ya había salido a la luz en los medios su detención y el show es participativo, los asistentes no dudaron en preguntarle por lo que había pasado "anoche".

Aunque prefirió no hacer referencia a su arresto por DUI [Driving Under the Influence, 'Conducir bajo los efectos', por sus siglas en inglés], Haddish sí que sacó la carcajada general al decir que, gracias al alcohol, sus oraciones habían "sido escuchadas" y le habían enviado "un buen hombre de uniforme".

"Bueno, decídmelo ustedes", respondió cuando le preguntaron qué había pasado anoche. "Yo he estado rezando a Dios para que me enviase un buen hombre con un trabajo, una carrera, y preferiblemente de uniforme.... Y Dios ha respondido mis plegarias", ha bromeado la actriz.

Sin embargo, multitud de usuarios le han afeado que en lugar de aprovechar el micrófono para pedir perdón por haber conducido tras haber bebido alcohol, haya preferido hacer un chiste. "No es gracioso. Alguien podría haber muerto o resultado herido. No ha aprendido la lección si bromea al respecto", ha dicho una seguidora.