Kanye West, criticado por un verso antisemita en su nueva canción

Casi un año después de todas aquellas polémicas que protagonizó, Kanye West ha vuelto a reavivar la polémica por su antisemitismo. El rapero y productor musical, que aseguró que se había reconciliado con los judíos a raíz de la interpretación de Jonah Hill en la comedia Infiltrados en clase, ha sacado una nueva canción y, en ella, los usuarios han visto un claro ataque a la religión.

En su nueva canción junto a Ty Dolla $ign, titulada Vultures [Buitres], hay un verso en el que se le escucha cantar: "How I’m anti-semitic? I just fucked a Jewish bitch [¿Cómo que soy antisemita? Solo me acabo de tirar a una perra judía]". Como era obvio, después de que haya salido a la luz, los comentarios de los seguidores no se han hecho esperar.

Sobre todo por un par de vídeos en los que aparece acompañado de más músicos. En el primero, Kanye West se encuentra junto a su esposa, Bianca Censori, y los raperos Ty Dolla $ign, Bump J, Vory, Cyhi The Prynce. Pero, sobre todo, charla con Chris Brown, quien tiene varias causas abiertas por violencia y abusos sexuales y conocido por su famosa paliza a Rihanna, con el que se ríe y bromea justo cuando suena ese extracto de la canción.

En el segundo de ellos, una actuación, Kanye canta el tema junto a su compañero en la composición, así como con Lil Durk. Y el público jalea el momento. "¿Qué es más repugnante? ¿La letra o el hecho de que tanto Kanye West como Chris Brown la encuentren graciosa?", ha escrito en sus redes la empresaria judía Tanya Zuckerbrot en su cuenta de Instagram. "Malditos enfermos, masoquistas y antisemitas", ha añadido.

Asimismo, otros usuarios pedían que "actúe la industria musical" contra ellos, para que "nunca más vuelvan a trabajar", así como definían a West y Brown como "basura"y que están "más allá de lo repugnante". "¿Alguien sabe cómo se bloquea a artistas en Spotify?", preguntaba otra seguidora.

Asimismo, multitud de comentarios pedían que se cancelara a ambos, así como se preguntaban por qué no hay consecuencias tras estas palabras.