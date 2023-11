Un anciano pierde los ahorros de toda una vida tras ser engañado con una relación falsa en Facebook

Bob Nelson es un jubilado estadounidense que ha perdido todos los ahorros de su vida tras ser víctima de una estafa con criptomonedas falsas en Facebook.

Tal y como recoge el Mirror, todo empezó cuando una joven se dirigió a él en la popular red social, y en poco tiempo, empezaron a construir una relación, reveló el anciano.

Durante una de sus conversaciones, la mujer mencionó el tema de las inversiones en criptomonedas y Bob Nelson, que reside en Fort Pierce, Florida, quedó intrigado. Pensó que podía ser su gran oportunidad.

"Todos fueron muy profesionales en la forma en que me presentaron esto. No tenía ni idea. No tuve idea hasta que se me acabó todo el dinero", dijo Nelson a la WPEC-TV, afiliada local de la CBS, según el Mirror.

Para el anciano, la experiencia fue "realmente decepcionante, humillante e indignante". "Ella comenzó a decirme cuánto dinero ganaba con futuros de bitcoin y eso, por supuesto, me interesó", dijo Nelson.

Lo convenció de crear una cuenta en lo que él pensaba que era un sitio muy conocido llamado Curve, pero el que luego resultó ser una réplica falsa. Vio cómo su inversión inicial crecía rápidamente en unas semanas y parecía estar ganando cientos de miles de dólares.

Continuó invirtiendo dinero, incluso pidiendo prestado algo. Pero cuando intentó mover el dinero a su cuenta digital, se produjo un error de seguridad. Dijo que necesitaría aportar casi 100.000 dólares más para poder acceder al dinero.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que se trataba de una estafa. Dijo: "No sé adónde voy a partir de aquí. No sé. Es realmente duro". Se puso en contacto con las autoridades locales y federales, pero recuperar dinero en casos como este puede ser muy complicado.

Los consejos para que no te ocurra

Según la Comisión Federal de Comercia (FTC): "Solo los estafadores garantizarán ganancias o grandes retornos. No confíes en las personas que prometen que puedes ganar dinero rápida y fácilmente en los mercados de criptomonedas".

También advierten contra mezclar relaciones con asesoramiento financiero. Su sitio web dice: "Nunca mezcle citas en línea y consejos de inversión. Si conoce a alguien en un sitio o aplicación de citas y quiere mostrarle cómo invertir en criptomonedas, o le pide que le envíe criptomonedas, es una estafa".

"Los estafadores garantizan que usted ganará dinero o prometen grandes pagos con retornos garantizados. Nadie puede ofrecer esas garantías. Mucho menos en a corto plazo. Y no hay nada de 'bajo riesgo' en las inversiones en criptomonedas", dice el organismo federal.

Si una empresa o "una persona promete que obtendrá ganancias, eso es una estafa. Incluso si tiene el respaldo de un famoso o testimonios de inversionistas felices. Son fácilmente falsificados", concluyen.