El PP acusa a Sánchez de crear "un problema" a España: "Para ir el último a Israel y crear un conflicto, mejor no haber ido"

Las palabras pronunciadas este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a la propuesta española de reconocer la soberanía de un Estado palestino no ha sentado bien a Israel, que lo ha considerado un "apoyo al terrorismo". Además, Sánchez ha avisado que si la Unión Europea no se pone de acuerdo para hacerlo España "tomará sus propias decisiones", algo que también han criticado desde el Partido Popular. "Para ir el último a Israel y crear un conflicto, mejor no haber ido", han indicado a 20minutos fuentes del PP.

El partido de Alberto Núñez Feijoó considera que el presidente Sánchez ha cometido un error al realizar dichas declaraciones durante su visita. "Viajar a Israel para ofender a Israel es lo contrario de la diplomacia. Ir invitado a casa de un aliado para ofenderle es la peor carta de presentación de España", han opinado las mismas fuentes.

También han expresado que el presidente Sánchez "deshace amigos" para España y han hecho referencia a la crisis diplomática desatada en junio de 2022 con Argelia (y que ya se ha resulto) tras el cambio de postura de Sánchez sobre el Sáhara. "Es un imprudente en política exterior", han dicho.

Los populares opinan que "Sánchez no debería dificultar así el consenso europeo, con la UE y con la OTAN, y el consenso en la política exterior española".

Asimismo, han indicado que el presidente del Gobierno "ha viajado a Israel para que la ofensa a su anfitrión, Netanyahu, le resuelva un problema de falta de coherencia de su propio Gobierno" y han insistido en que dichas declaraciones le han creado "un problema" a España. Según el PP, el viaje de Pedro Sánchez a Israel ha sido "contraproducente" no solo para España, sino también para el resto de Europa.

Sin embargo, a pesar de que los populares consideran que Sánchez ha creado "un conflicto" al hacer referencia a la proposición de reconocer al Estado Palestino, han dejado claro que "apoyan los derechos del pueblo palestino". Asimismo, han expresado que su partido "respalda a Israel y su derecho a combatir el terrorismo". Por último, han exigido que se respeten la vida y seguridad de las personas inocentes y también que se libere de manera inmediata a los secuestrados.