La reina Letizia se intercambia piropos con el modisto Eduardo Navarrete

La fiesta del 25 aniversario del periódico La Razón, el martes pasado, fue un paseo de los reyes entre famosos, no solo del periodismo, sino también de personas del mundo del espectáculo, de la televisión y de la moda.

El modista Eduardo Navarrete, concursante en 2018 del talent show Maestros de la costura y ex participante de MasterChef celebrity, fue una de esas personas que se acercó a saludar a los monarcas, en concreto a la reina.

Le salió del alma llamarla guapa

Navarrete hizo alarde de su enorme espontaneidad y a pesar de estar nervioso le dedicó un simpático saludo a Letizia "¿Qué tal, guapa?". Eduardo dijo posteriormente que se saltó el protocolo porque Letizia le transmitió "cercanía y buen rollo", motivo por el que se dirigió a ella como si la conociese desde hace tiempo: "Me salió del alma".

La reina Letizia a su llegada al aniversario del diario La Razón. JuanJo Martín / EFE

Navarrete se propone para vestir a la reina

También habló de la monarca con admiración. "Ella fue súper maja, educada, guapa no, está guapísima, es que está muy guapa, se lo tuve que decir". Y admitió que para él, este encuentro fue de enorme "impacto".

Por su lado, según ha revelado el propio Navarrete, Letizia le dijo que tiene una buena piel. "Me dijo de mi cutis, que qué buen cutis". Y añadió: "Yo no sabía si iba o venía. Estaba maravillosa, me encantó conocerla".

Eduardo Navarrete, que ya ha desfilado en la Semana de la Moda de Madrid, aspira ahora a poder vestir con sus creaciones a Letizia. "Cuando ella quiera. Leti, llámame, vente al showroom" ha sido su invitación.