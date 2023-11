William Levy y Elizabeth Gutiérrez disfrutan de un espectáculo flamenco en España

Café con aroma de mujer o la serie Montecristo han llevado a que William Levy sea reconocido en todo el mundo y, cómo no, también en España. A nivel profesional no deja de crecer y de tener nuevos proyectos, de hecho, acaba de presentar de su último trabajo, Vuelve a mí.

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha concedido el premio de honor al intérprete, el cual se le entregará durante la gala de este sábado. Por ello, se ha podido ver a William estos días junto a la madre de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez, en España.

El actor se ha mostrado muy agradecido ante los medios de comunicación por todo lo que le está sucediendo a nivel profesional. "He tenido la suerte y la bendición de haber tenido una carrera durante veinte años que ha tenido éxito en Latinoamérica y otras partes del mundo, me he sentido muy bendecido por eso". "Darle corazón" y "lo mejor" de sí mismo son las claves del actor para afrontar un nuevo proyecto, tal y como él mismo cuenta. "Yo todavía, no me creo lo que esté pasando conmigo. Estoy disfrutando cada cosa, el éxito de cada proyecto que haga, sea televisión, teatro, lo agradezco y lo recibo con mucha humildad", ha recalcado.

El intérprete tampoco se puede creer no solo estar de visita por España, sino estar recibiendo este premio. En este sentido, William está aprovechando estos días por nuestro país para disfrutar junto a su familia. En esta ocasión, sus dos hijos han acompañado al intérprete, así como Elizabeth Gutiérrez, con quien se ha vuelto a dar una segunda oportunidad.

De hecho, la presentadora no ha querido perder la ocasión de inmortalizar este dulce momento y ha compartido en su Instagram una publicación en la que está toda la familia disfrutando de un espectáculo flamenco en Madrid. "¡Qué espectáculo! Mil gracias, Flamenco de Leones nos ha encantado", escribe.

Esta no ha sido la única visita que ha hecho la familia por España. También se les ha podido ver muy unidos posando frente al emblemático Alcázar de Segovia. Este post se ha podido ver en el tablón de Instagram de su hijo mayor, Christopher Levy.