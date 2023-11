AFP via Getty Images

Como un juego del ratón y el gato. Pero en la vida real. Y en Dubái. En un principio, era Kanye West quien pensaba que su exentrenador personal, Harley Pasternak, lo había seguido hasta la conocida ciudad de los Emiratos Árabes Unidos para acosarle. Y sin embargo, Harley pensaba exactamente lo mismo del rapero de 46 años y, de hecho, fue él quien acabó avisando a la seguridad para que le parasen los pies a Ye.

Ambos, Kanye y Harley, se encontraban esta semana en Atlantis, un conocido resort de Dubái. Según fuentes cercanas al músico, este comenzó a sentirse incómodo ante la idea de que su antiguo entrenador personal lo estuviese siguiendo por el mundo, por lo que no dudó en sacar su teléfono móvil y comenzar a grabar a Harley mientras hablaba con el personal del hotel.

Sin embargo, según han podido saber desde el portal de noticias norteamericano TMZ, fue Pasternak quien se sintió suficientemente amenazado y expuesto por Ye sin motivo alguno, dado que él se encontraba en el mostrador de conserjería haciendo una reserva para cenar cuando se encontró cara a cara con el rapero.

Tal y como han narrado varias fuentes que trabajan en el Atlantis, serían las 21.00 horas cuando finalmente Ye se acercó bastante a Harley con los brazos abiertos, tal vez tratando de abrazarlo, pero su exentrenador personal lo rechazó, por lo que avisó a la seguridad, que le preguntó si necesitaba protección dentro del hotel. Respondió que sí.

Para cuando llegaron los agentes de seguridad tanto Ye como su equipo ya habían abandonado el lugar y no hubo más contacto entre ellos, pero no se tardó en vender la historia como que había habido acoso por parte de Pasternak. No hay que olvidar que entre ellos hubo una importante disputa en 2016.

En aquel año, el entonces entrenador personal del artista llamó a la policía y a los paramédicos después de que Kanye comenzase a actuar y comportarse de una manera errática durante una sesión de entrenamiento. Dicha llamada tuvo una importante consecuencia: Ye fue internado en el UCLA Medical Center para una evaluación mental.

Ambos, eso sí, han dado a conocer el motivo por el que se encontraban en Dubái: según el equipo de Ye, el rapero celebró allí el Día de Acción de Gracias con sus hijos; por su parte, Harley Pasternak es dueño de más de una docena de gimnasios en Oriente Medio y frecuentemente viaja a Dubái para entrevistarse con clientes y proveedores.