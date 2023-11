La huelga general del sindicato de Vox arranca sin apoyo de otras organizaciones: "No vemos motivos para convocar"

La huelga general convocada contra la ley de amnistía por Solidaridad, el sindicato ligado a Vox, arranca este viernes y no la secundan los principales sindicatos. El secretario de UGT, Enrique Reguero, lo dejó claro este miércoles al señalar que "las huelgas políticas son ilegales" y esta, convocada por un grupo que "no tiene ningún tipo de representatividad", es una de ellas. También desde Comisiones Obreras señalaron que Solidaridad "no tiene capacidad de negociación en España" y ha convocado la huelga "para ir contra el Gobierno, con una perturbación de la legalidad democrática".

A pesar de que estas organizaciones denuncian que se trata de una "huelga política" y por tanto contraria al decreto de relaciones laborales, la Dirección General de Trabajo ha dado por valida la convocatoria después de que Solidaridad subsanara "errores formales" en su presentación. Tras negociar los servicios mínimos con "todas las administraciones", el secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso, cargó este miércoles contra CC OO y UGT por "coaccionar" a los trabajadores. "Están al servicio del Gobierno", reprochó, tras lo cual defendió que "esta huelga es perfectamente legítima (...) coaccionar el derecho a huelga es delito".

Alonso aseguró que Solidaridad irá contra "todo aquel que intente amedrentar y coaccionar a los trabajadores". Afirmó que varios representantes de CC OO y UGT estaban presionando a los trabajadores y que Solidaridad iba a sentarlos "en el banquillo, que es donde se merecen estar".

Dudas de la legalidad de la huelga "política"

La convocatoria de huelga general ha estado envuelta en dudas jurídicas desde el inicio. Según reza el manifiesto de Solidaridad, la movilización busca la "defensa de los derechos de todos los trabajadores de España" y el rechazo a "las políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales y la desigualdad de los trabajadores que se producirán al amparo de las cesiones al separatismo y a quienes quieren romper la unidad de España".

Es decir, que la protesta se justifica por las consecuencias que tendrá la ley de amnistía en los derechos de los trabajadores, aunque la convocatoria podría correr el riesgo de incurrir en ilegalidades por ser una huelga política, según explican a 20minutos fuentes jurídicas. El motivo está en el decreto de relaciones de trabajo, que data de 1977 y en su artículo 11 establece los casos en los que una huelga es ilegal. Entre ellos el supuesto en que "se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados".

La Dirección General de Trabajo ha dado por buenos los motivos expuestos por Solidaridad para su huelga y sólo un tribunal podría revocar esa decisión en caso de que alguien recurra la convocatoria. Con todo, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que el derecho a huelga suele "mimarse mucho" y las interpretaciones de los jueces no suelen ser restrictivas.

Solidaridad, el brazo sindical de Santiago Abascal

En septiembre de 2020, Vox registró un 'Sindicato para la Defensa de la Solidaridad de los Trabajadores de España' de acuerdo con la ley orgánica de libertad sindical de 1985. En el acto de presentación, celebrado un 5 de julio, Santiago Abascal anunció el nacimiento de una organización "al servicio de los españoles y no de partidos políticos o de causas ideológicas".

El manifiesto de Solidaridad denuncia que los trabajadores de España se han visto "traicionados por los distintos gobiernos y los sindicatos que sólo promueven políticas ideológicas, bien rellenas de dinero público". Así, Solidaridad se define como "un sindicato nacional en defensa de nuestros trabajadores, nuestras familias y nuestro patrimonio frente al callejón sin salida de la inmigración ilegal masiva y subvencionada con el dinero de nuestros impuestos".

La organización la dirige Rodrigo Alonso, diputado de Vox en el Parlamento Andaluz, que se ha encargado de defender la legalidad de la huelga durante las últimas semanas, a la par que Solidaridad protagonizaba las protestas contra la amnistía en la calle Ferraz. "Estamos en contra del recorte que se va a producir en políticas sociales, en derechos laborales y ante la desigualdad de los trabajadores que se avecina", señaló esta semana en una entrevista ofrecida por OkDiario.