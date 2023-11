Sumar exige a Podemos votar "cohesionados" en el Congreso: "Habrá que preguntarles a ellos cómo entienden formar parte del grupo"

Sumar eleva el tono contra Podemos antes de la puesta en marcha del grueso de la actividad parlamentaria. Después de varias semanas en las que los morados han insistido en que piensan utilizar su "autonomía" en el Congreso, lo cual implica determinar su propia disciplina de voto y que sus cinco escaños no estén sujetos a las directrices de Yolanda Díaz, este jueves la portavoz de Sumar, Marta Lois, dejó claro que el grupo parlamentario de la coalición en la Cámara Baja debe votar "cohesionado", lo que implica que Díaz no tolerará que los partidos decidan por su cuenta su posición ante cada iniciativa.

"Es Podemos el que está haciendo declaraciones en este sentido sobre votar diferente al grupo parlamentario, y, por tanto, habrá que preguntarles a ellos cómo entienden entonces formar parte, o no, del grupo parlamentario de Sumar", espetó Lois, que compareció unos minutos después de que lo hiciera la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para reafirmarse en su "autonomía política". Fuentes de Sumar reiteraron posteriormente que el nuevo reglamento del grupo parlamentario incluirá un sistema de sanciones ante la posibilidad de que los morados se desmarquen recurrentemente de la disciplina de voto marcada por Díaz, tal y como adelantó este diario.

Lois, no obstante, no quiso hablar sobre la posibilidad de una expulsión de Podemos del grupo parlamentario si incumple repetidamente las directrices de Sumar, y aseguró que el "grupo plurinacional" va a "negociar, acordar y discutir" en sus "órganos internos" las posiciones que mantendrá ante cada iniciativa que llegue al Congreso. Pero la portavoz también avisó de que la coalición, a la hora de votar, debe funcionar "cohesionada". "Nuestro grupo lo integran un numero importante de fuerzas entre las que está Podemos, y es en nuestro grupo donde pactamos las posiciones", insistió Lois. Es decir: que no cabe la posibilidad de que cada cual actúe por su cuenta.

Las palabras de la portavoz de Sumar, no obstante, son tan solo el reflejo del choque de trenes que se avecina, puesto que Podemos no tiene la más mínima intención de someterse a la disciplina de voto que marque Yolanda Díaz. "Podemos va a trabajar con total autonomía política y parlamentaria", insistió este mismo jueves Belarra, que dejó caer, además, que los morados buscarán el apoyo de ERC y EH Bildu en algunas posiciones para presionar al PSOE. "Tenemos buenas relaciones de trabajo con todas las fuerzas política que formaban parte de la mayoría plurinacional y vamos a seguir con ese trabajo", planteó.

Por otra parte, ante la posibilidad de reconducir las relaciones con Sumar, Belarra lo dio por prácticamente imposible. "Sinceramente, estamos en otra pantalla, en un momento en el que todas las cartas están boca arriba", afirmó ante las preguntas de los periodistas, ante los que sostuvo que "si se valorara la aportación de Podemos se hubiera contado con Podemos para participar del Gobierno de España". "Ahora la pregunta se la tienen que hacer a los demás, Podemos ya ha demostrado qué es y lo que va a hacer", avisó.