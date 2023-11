Daryl Hall consigue una orden de alejamiento de su antiguo compañero musical John Oates

Se conocieron en el año 1967 y tres años después montaban uno de los dúos musicales más conocidos de la historia, Hall & Oates, grabando juntos 21 álbumes y dando cientos de conciertos por todo el mundo. Pero la historia de la banda se ha cortado abruptamente: Daryl Hall y John Oates se encuentran en mitad de una batalla legal que ha llevado al primero, el cantante, a solicitar una orden de alejamiento contra el segundo, quien se encarga de la guitarra eléctrica y de los coros.

Por ahora, hay muy poca información disponible de manera pública sobre la disputa judicial que está enfrentando a ambos, dado que los documentos oficiales por ahora están clasificados, pero desde medios como The Philadelphia Inquirer o TMZ se ha dado a conocer que el juez ha concedido la orden de restricción.

Según parece, la pareja musical se encuentra en estos momentos "en mitad de un arbitraje" debido a "una disputa" que por ahora no se ha hecho pública pero que desde los citados medios entienden que se debe posiblemente "a la división de las regalías [por los derechos de las canciones], o a que Oates ha cantado sus canciones en solitario".

Hall, de 77 años, y Oates, de 75, han conquistado a sus fans con grandes éxitos como Maneater, You Make My Dreams, Rich Girl, She's Gone y Out of Touch, habiendo vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. Su último trabajo conjunto, Home for the Holidays, fue en 2006, si bien, y a pesar de tener ambos carreras en solitario, nunca se han separado de manera oficial y han continuado haciendo giras.

A pesar de ello, Hall ya insinuó problemas entre él y su compañero el año pasado, cuando declaró ante el presentador Bill Maher: "¿Crees que John Oates es mi socio? Será mi socio comercial, pero no mi socio creativo. Hemos hecho algunos discos juntos llamándonos Hall & Oates, pero siempre hemos estado muy separados y eso es algo realmente importante para mí".

En otra entrevista de 2022, Hall pareció menospreciar a Oates afirmando que era "muy molesto" ser parte de un dúo musical: "Todo lo que haces se yuxtapone a otra persona. No quiero usar la palabra 'castrar', porque es masculina, pero te quita toda individualidad".

Según explican desde Page Six, Oates no habló mal de Hall cuando le entrevistaron en 2020. "Tanto Daryl como yo sabíamos que íbamos a ser músicos para el resto de nuestras vidas y que la única forma de que fuera así era estar unidos y no airear los trapos sucios", afirmó. Por ahora, sus representantes han preferido no hacer comentarios al respecto.