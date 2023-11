Meghann Fahy y Leo Woodall, compañeros de 'The White Lotus', confirman su relación

Se venía rumoreando desde hace tiempo, pues la complicidad de ambos en redes sociales era bastante evidente. Y sin embargo, no había ninguna prueba de que no fuesen nada más que amigos íntimos que se habían concido durante la promoción y el rodaje de la segunda temporada de The White Lotus, si bien sus tramas jamás coincidían en la serie.

Finalmente, esta semana, Meghann Fahy y Leo Woodall han confirmado su romance después de más de un año de especulaciones tras salir a dar un pase e ir de compras por la ciudad de Nueva York a pesar de la incesante lluvia de ese día.

Y es que, mientras estaban detenidos en una esquina, Fahy, de 33 años, y Woodall, de 27, se dieron un sentido beso mientras se protegían de las gotas debajo de un paraguas, certificando unos rumores que comenzaron hace más de un año, antes del estreno de la última temporada de la conocida ficción de HBO, que en esta ocasión viajaba hasta Italia.

En la serie, Fahy encarnó a Daphne Sullivan, cuyo personaje solía estar en pantalla con los de Audrey Plaza, Theo James y Will Sharpe, mientras que Woodall, cuyo rol se llamaba sencillamente Jack, compartía la mayoría de sus escenas con Haley Lu Richardson y Jennifer Coolidge.

Aun así, los fans ya se esperaban que este momento llegara, sobre todo por los comentarios de amor y emoticonos de corazones que se habían mandado continuamente desde entonces ambos intérpretes, así como por una publicación de Fahy en la que, a pesar de ser varias fotografíasen las que recordaba el rodaje en suelo transalpino, en casi todas aparecía Woodall.

Asimismo, un informante anónimo le aseguró a Deuxmoi, una conocida cuenta de habladurías y chismes de icelebrities, que los dos estaban juntos "al 1000 por ciento" tras haberlos visto juntos. La propia actriz contestó, durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live, acerca de estos rumores.

Cuando le preguntaron si había "algo de verdad" en lo que habían visto los fans, respondió "Yo no voy besando y contándolo" mientras se reía y suspiraba largamente. Ante la insistencia del presentador, la actriz afirmó que eran solo "amigos".