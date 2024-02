Esta es la famosa expresión de Barcelona que no se entiende en el resto de España

La rica tradición lingüística del catalán se refleja en el enorme repertorio de palabras y expresiones típicas de esta parte de España que pierden su sentido si se sale de Barcelona, Gerona, Lérida o Tarragona. Esto mismo ocurre con la expresión 'Besòs o Llobregat', una de las más comunes de la capital de Cataluña que se usa para referirse a la proximidad de un punto a uno de estos ríos o para indicar una distancia corta con sitios como la playa o la montaña. Aparte de esta, hay otras expresiones catalanas bastante populares:

'Fer un poti poti'

Has fet un poti poti se traduce de forma literal como 'has hecho un poti poti' y se utiliza para expresar que alguien ha hecho una mezcla rara y que no encaja con algo.

'Les coses clares i la xocolata espessa'

La traducción al castellano de esta expresión es 'las cosas claras y el chocolate espeso' y se emplea para expresar sinceridad o claridad respecto a un asunto.

'Apa'

No existe una forma de traducir correctamente este término al castellano, pero tiene un significado parecido a 'venga'. También se puede utilizar para darle ánimos a alguien.

'S’ha acabat el bróquil'

Esta expresión catalana se utiliza para dar por finalizada una cuestión o conversación. Tiene un significado parecido a la expresión 'se acabó lo que se daba'.

'Bufar i fer ampolles'

La traducción de esta expresión catalana es 'soplar y hacer pompas' y se usa para expresar que algo es fácil de hacer. Es parecida a la frase en castellano 'esto es coser y cantar'.

'Bikini'

Aunque en castellano es el término con el que se denomina al bañador femenino, los catalanes lo utilizan también para referirse al sandwich mixto.