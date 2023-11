Se sienta en el suelo para guardar una plaza de aparcamiento y termina lanzando un puñetazo al capó del coche

Como si de reservar hueco en primera línea de la playa se tratase. Así ha sido la particular escena que han presenciado los vecinos de una calle de Fuengirola (Málaga). Una mujer se ha sentado de piernas cruzadas en una plaza de aparcamiento para guardar ese sitio y así evitar que otros vehículos estacionaran.

Las imágenes compartidas en la aplicación Social Drive muestran como una mujer intenta aparcar en un hueco libre, pero se encuentra con otra mujer que se lo impide, pues ha decidido plantarse en el suelo a la espera de que llegara la persona a quien le estaba reservando el hueco.

Junto a esta mujer se encuentra un hombre que le indica a la conductora que no puede aparcar ahí. Ante la incredulidad de lo que está presenciando, la conductora se baja del coche para tomar fotografías mientras manifestaba que "esto no se puede hacer". La tensión va aumentando por momentos y el hombre avisa de que no le va a permitir mover el coche. La situación es surrealista, ni le dejan aparcar ni le dejan mover el coche.

El hombre golpea al capó de forma violenta

Mientras tanto, se está generando una fila de coches que pierden la paciencia y empiezan a pitar ante la actitud de la pareja. Cuando la conductora intenta abandonar el lugar es el hombre quien, de pie, se queda quieto y vuelve a impedir que el coche se mueva. El vehículo intenta avanzar, pero no hay manera. En ese momento el hombre pierde los papeles y suelta un fuerte puñetazo sobre el capó mientras grita a la conductora.

Tras esta nueva situación, la conductora vuelve a bajarse del coche para marcar el número de la policía, al mismo tiempo que los viandantes recriminan su actitud a la pareja al grito de "llama a la policía, llama a la policía".