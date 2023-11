Dean DeLeo, de los Stone Temple Pilots, enfrentará cargos por conducir ebrio

Aunque en un principio fue acusado de violencia doméstica —en EE.UU. no existe como tal el delito de violencia machista— contra su esposa, Jenn DeLeo, finalmente Dean DeLeo, guitarrista de la banda de rock Stone Temple Pilots, solo enfrentará cargos por conducir bajo los efectos del alcohol.

Ha sido el fiscal del condado de Ventura quien ha rechazado todos los cargos de violencia doméstica contra el músico, a pesar de que fue la razón principal de que acabase esposado el mes pasado, según varias fuentes policiales han confirmado al portal de noticias norteamericano TMZ.

Los hechos ocurrieron el mes pasado: Jenn llamó a la policía avisando de que su esposo había salido de casa en evidente estado de embriguez y que había cogido el coche. Los agentes no tardaron en localizar al guitarrista, que tal y como había descrito su esposa, estaba conduciendo bebido, y fue arrestado por DUI [Driving Under the Influence, por sus siglas en inglés].

Sin embargo, mientras Dean DeLeo estaba bajo custodia, Jenn volvió a llamar a la policía, si bien esta vez alegó que, antes de que se fuera de casa bebido y cogiese el coche, habían mantenido una fuerte discusión que desembocó en un altercado con violencia física.

Tras tomarle declaración a Jenn, la policía consideró que tenían suficientes pruebas suficientes para una nueva acusación contra Dean, aunque en esta ocasión por un delito grave de violencia doméstica. Asimismo, se le dio una orden de alejamiento de emergencia para que no pudiese acercarse a Jenn.

Sin embargo, según ha explicado la policía, Dean violaba hace una semana y media dicha orden de alejamiento y se ponía contactar a su esposa. Acto seguido, él mismo se entregó a los agentes, siendo puesto en libertad poco después.

Ahora, el juez no considera que haya pruebas suficientes para el cargo de violencia doméstica pero sí para el de conducción bajo los efectos del alcohol. Y sin embargo, entre medias, Jenn ha solicitado mediante unos documentos el divorcio, siendo además la segunda vez que lo solicita.

La primera vez que quiso separarse del músico de los Stone Temple Pilots, en 2018, lo hizo alegando que era un borracho y un abusador que la hacía temer constantemente por su vida y por la de su hija, June, que entonces tenía seis años. Poco después se reconciliaban.