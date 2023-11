Francesc Picas, músico que fue integrante de las primeras formaciones del conocido grupo de pop Loco Mía a finales de los años 80 y principios de los 90, ha muerto este pasado sábado 18 en Barcelona a los 53 años, tal y como han dado a conocer desde sus propias redes sociales.

"La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido”, dice el texto, escrito tanto en castellano como en catalán, publicado en su Instagram.

A continuación, desde la "familia y los amigos" del músico piden "privacidad en esta tan dolorosa situación", así como que "su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece", continúa el texto, que no ofrece mayores detalles de las circunstancias del deceso.

Por último, y tras las gracias por "la comprensión y el apoyo" de sus fans, citan una de sus frases: "Si somos Luz, todo es posible. Y si somos Luz, todos somos Uno". La publicación consiste, además, en una fotografía en blanco y negro de Francesc Picas junto a un violín. Otra publicación, de su cuenta de fans, ha dado a conocer el día exacto de su muerte, si bien no ha salido a la luz hasta este miércoles por la noche.

El músico, nacido en 1970, entró a formar parte de la mítica banda ibicenca de electro-pop para ocupar el lugar del fundador Xavier Font, quien asumió el cargo de mánager. Francesc acababa de alcanzar la mayoría de edad y era modisto y estudiante de periodismo.

Ya aparecería en el segundo disco del grupo, Loco Vox, si bien se marchó tras las primeras disputas y la primera disolución del grupo, en 1992, al que solo volvería en su reencuentro de 1999. Más tarde permanecería en la industria intentando sacar un trabajo en solitario, Bendición, pero seguía a la sombra del grupo, por lo que decidió estudiar Psicología y ejercer tras acabar la carrera.

"Para pagarme los estudios, me puse a trabajar por ejemplo de portero de noche en una residencia de gente mayor. Era incompatible que yo hubiera estado en América triunfando y que luego estuviera, al cabo de unos años, ahí, trabajando de portero", confesó el pasado agosto en una entrevista a Mariana Dahbar para la cadena Teleshow durante una visita a Buenos Aires.

Aun así, nunca dejó del todo el mundo de la música, y precisamente en dicha entrevista se le veía entusiasmado con su nuevo proyecto, llamado In Time, que había comenzado hacía "tres o cuatro años". "Lo que ahora presentamos como concierto ha sido un proceso de ir poniendo piezas en un puzle para llegar a este concierto, In Time", añadió.

En dicha entrevista, además, se sinceró sobre su pasado: "He sido siempre muy autoexigente y he tenido también el síndrome del impostor. Me ha acompañado quizás por la vorágine que arrastré desde jovencito, que todo funcionaba de entrada y muy fácilmente, y eso creó en mí la sensación de que siempre tenía que dar más porque la gente dudaba o exigía o no creía".

"También ha sido un ancla que me ha mantenido en un lugar muy determinado y ha sido una lucha continua. Cualquier cosa era compararlo con eso. Y hasta encontrar una alternativa, pues han pasado 30 años", confesó Picas, así como añadió que en algunas películas y documentales sobre el grupo "los guionistas" le habían insistido "a decir cosas que no eran reales".

Para terminar, y precisamente por esas palabras de una guionista que le explicó que su "verdad" no ecanjaba con el discurso de la cinta que estaban haciendo, utilizó una despedida del grupo que ahora, sin embargo, resuenan de otra forma: "Ahí empecé un poquito el pensar: 'Este es el final'. Y sí creo que lo mejor que le puede pasar a una historia, aunque sea 30 años después, es que tenga un final, bueno o malo, pero que tenga un final".