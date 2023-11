Las palabras y expresiones más típicas y curiosas de Andalucía

Algunas ciudades del sur de España son foco de atención de numerosos turistas debido al gran atractivo de sus paisajes naturales, urbanos, gastronomía y cultura. Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga han sido consideradas de las ciudades más habladoras de Andalucía por su esencia social y esto se puede ver en algunas expresiones y palabras típicas que los andaluces utilizan en su vida cotidiana.

Hacer un 'mandaillo'

Esta expresión muy común en Andalucía se utiliza para decir que alguien tiene que hacer un recado y no quiere dar muchas explicaciones del asunto.

'Aliquindoi'

Se piensa que esta expresión tiene su origen en el inglés y viene de la frase look and do it. Significa estar atento o atenta a algo.

'No ni na'

A pesar de ser una triple negación, se utiliza para afirmar el contenido que previamente alguien ha negado.

'Nique'

Este término es el acortamiento de la palabra 'niquelado' y se emplea para expresar que algo ha quedado o está perfecto, limpio o en buen estado.

'Enguachinao'

Esta palabra tiene varios usos. Se utiliza para expresar la pesadez que se siente en el estómago después de haber bebido mucha agua y también puede significar que, con la lluvia, alguien se ha empapado.

'Illo'

Es uno de los apelativos por excelencia en Andalucía. Es el acortamiento de la palabra 'chiquillo'.

Coraje

A pesar de que en la mayor parte de España esta palabra es sinónimo de 'valor', en Andalucía es muy común usarla para expresar ira o rabia.

Canelita en rama

Esta frase típica del sur del país se utiliza para expresar que algo es muy bueno y casi inmejorable.

'Lavín'

Es una forma corta de decir 'la virgen'. Es muy utilizada en provincias como Granada y sirve para enfatizar algo que es importante o extraordinario.