¿Se come tu gato las plantas de casa? Por qué lo hace y cómo evitarlo

Si tuviéramos que describir a los gatos con un solo adjetivo probablemente éste sería "curiosos". A nuestros pequeños mininos todo les llama la atención, cualquier objeto que traigamos nuevo a casa tendrá que pasar por su inspección y aprobación, algo que también ocurre con las plantas.

¿Alguna vez has pillado a tu gato mordisqueando tus plantas de interior? No es de extrañar que algunas especies les gusten más que otras, sin embargo que nuestros mininos mordisqueen las hojas no es nada sano para nuestras plantas.

Con el propósito de buscar el bienestar tanto de nuestros gatos, como de nuestras plantas, Carlos Gutiérrez, veterinario y divulgador a través del canal de YouTube 'Mascotas y familias felices', explica por qué pueden verse atraídos nuestros mininos por algunas plantas y ofrece algunos consejos para evitar que terminen mordisqueándolas.

Por qué los gatos muerden nuestras plantas

Uno de los motivos por el que los gatos se acercan a nuestras plantas de interior es porque se ven atraídos por la tierra de las macetas. "Algunos gatos, si no tienen limpio el arenero, pueden buscar otras alternativas por casa y terminar haciendo sus necesidades en nuestras macetas", expresa el veterinario.

"De paso, ven las hojas (que dependiendo de cómo sean pueden parecerlas apetecibles) y se dedican a mordisquearlas", añade. "Para evitar esto, podemos hacer que la tierra sea menos atractiva para ellos colocando impedimentos como piñas de pino piñonero, piedras de gran tamaño o también, algo que no les guste, como la piel de un limón (cítricos)".

Otra razón por la cual nuestros gatos pueden terminar mordiendo nuestras plantas es porque se aburren muchísimo, algo que se puede acentuar si, por ejemplo, no pasamos demasiado tiempo en casa. "En este caso, lo primero que debemos hacer es plantearnos si estamos jugando lo suficiente con él", aconseja Gutiérrez.

Cuidado con utilizar plantas repelentes que sean tóxicas, como el clavo de olor; o sustancias picantes

"Si no podemos estar con ellos muchas horas, podemos proporcionarle juguetes para que esté entretenido mientras no estamos y, quizás con eso sea suficiente para que pierda el interés en las plantas", añade el veterinario. "Si no lo es, podemos usar sustancia que no le gusten, como los olores cítricos e incluso de otras plantas".

En este sentido, el experto felino recomienda utilizar romero o tomillo, por ejemplo, como "escudo para el resto de plantas". "Si las colocamos cerca, es probable que nuestro compañero ni se acerque", asegura. "Aunque cuidado con utilizar plantas que sean tóxicas, como el clavo de olor; o sustancias picantes (que pueden terminar en su cuerpo y provocar problemas de salud como conjuntivitis, en caso de que les llegue a los ojos)".

Si nada de esto ha funcionado, Gutiérrez propone utilizar repelentes para gatos. "Podemos comprarlos en tienda o utilizar una solución casera más económica: el vinagre de manzana", recomienda. "Tan solo tenemos que hacer una mezcla de vinagre con un poquito de agua y rociamos la maceta que queremos proteger".

"Si hacemos esto, debemos tener cuidado de no rociar las hojas o la tierra, ya que puede dañar la planta", agrega. "Es una opción barata pero que no dura mucho, por lo que tendremos que rociar el vinagre con regularidad".

Por supuesto, también tenemos la alternativa de cambiar nuestras plantas de sitio y colocarlas en lugares inaccesibles para nuestros gatos, como lo alto de alguna estantería o en macetas colgadas del techo. "Algunas personas también utilizan invernaderos pequeñitos para meterlas dentro o jaulas para pájaros, una opción más barata", comenta Gutiérrez.

"Algo que también podemos hacer es ofrecerles plantas que sí que puedan comer, como los germinados (trigo, cebada, alpiste...), lo que se conoce como hierba para gatos, que no hierba gatera o catnip, que so cosas diferentes", agrega el veterinario. "Si le ponemos una maceta que sí está permitida, es probable que se olvide de otras que no queremos que muerda".

Con gritos o sprays de agua solo conseguimos que se sienta inseguro, lo cual no es positivo para su educación

Si hemos probado de todo y nuestro gato todavía sigue mordisqueando las plantas, Gutiérrez recomienda, al menos, elegirlas adecuadamente. "A los gatos le van a gustar más las plantas colgantes o las de hojas largas o finitas, con tallos carnositos, por lo que si escogemos otras de hojas más gruesas les llamará menos la atención", detalla. "Y por supuesto, cuidado con plantas tóxicas, como las orquídeas o el aloe vera, entre otros".

Por último, el experto en comportamiento felino explica que también podemos educar a nuestro gato para que no muerda las plantas, siempre evitando métodos que lo estresen (como gritos o sprays de agua), ya que "así solo conseguiremos que se sienta inseguro, lo cual no es positivo para su educación", advierte.

A cambio, podemos enseñarles con técnicas que no les asusten, como la de interrumpir, distraer y redirigir. "Por ejemplo, cuando veamos que se acerca a nuestra planta, damos una palmada fuerte para interrumpir esa acción, lo distraemos y acercamos con una caña de juguete, redirigiendo su comportamiento hacia otra actividad y, cuando terminemos de jugar, le damos un premio para reforzar esa conducta", detalla Gutiérrez. "Este método lo único malo que tiene es que tan solo lo vamos a poder aplicar cuando pillemos a nuestro gato acercándose a la planta".