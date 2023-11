El nuevo proyecto empresarial de Emma García alejado de la televisión: "Esto arrancó con una conversación en el camerino"

Emma García es, sin duda, una de las caras más conocidas de la televisión. La presentadora de programas como Mujeres y Hombres y Viceversa, El juego de tu vida o actualmente Fiesta ha conseguido ganarse el cariño de todos los espectadores de Mediaset, aunque su faceta mediática no es la única.

La periodista no solo trabaja en la pequeña pantalla, sino que tiene un segundo negocio que poco tiene que ver con la televisión: su propia línea de joyas. Al igual que Anabel Pantoja, la vasca ha presentado a través de su perfil de Instagram su nuevo proyecto.

Siendo ella misma su propia modelo, en una imagen en blanco y negro donde se pueden ver alguno de los anillos de su colección, ha querido presentar al mundo su marca, Argia Jewels: "Un proyecto que arranca de una conversación en el camerino y que es el ejemplo de que el trabajo y el amor puede desembocar en un resultado maravilloso".

Como así ha explicado en su perfil, todo ha sido gracias a la idea que le dio su amiga Leticia: "Me dijo que se había inspirado en mí para crear la colección Sugea, me emocioné y me enamoré de sus diseños al momento. Así es como juntas hemos sacado adelante Argia (luz). Me siento muy agradecida de haber podido colaborar con un equipo con tanto talento y espero que las joyas os parezcan tan especiales como a mí".

Aunque, este no es el único proyecto que tiene alejado de los focos. De la mano de su marido y padre de su hija, Aitor Senar, tiene una empresa llamada Atom 2002 S.L. Esta, a diferencia de las joyas, sí que se centra en el mundo de la prensa, pues se basa en explorar "todos aquellos derechos renunciables de propiedad, intelectual, industrial o de imagen que pudieran corresponderle a cualquier periodista, presentador o artista".