El 70% de los ciudadanos cree que los pactos del PSOE con los independentistas empeoran el clima político en España

Los pactos entre el PSOE y las formaciones independentistas han hecho posible la investidura de Pedro Sánchez, pero la mayoría de ciudadanos cree que no contribuirán a mejorar el clima político en España. Al contrario, según una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, el 70,4% de los españoles opina que los acuerdos empeorarán la situación política en el conjunto del territorio nacional. De hecho, la mayoría de entrevistados piensa que la amnistía no resolverá el conflicto catalán y que los partidos independentistas volverán a intentar un referéndum ilegal.

Siete de cada diez encuestados consideran que los pactos alcanzados entre el PSOE y el independentismo tendrán efectos negativos sobre el clima político en España, una proporción que se eleva hasta los nueve de cada diez entrevistados entre los electorados de PP y Vox. Ese pesimismo es compartido de forma mayoritaria incluso por los votantes de izquierdas: en torno al 53% de los electores que el pasado 23 de julio escogieron las papeletas de PSOE y Sumar cree que los acuerdos que han posibilitado la investidura de Sánchez deteriorarán la situación política en el conjunto de España. Solo un 19,1% de los encuestados discrepa con esa idea generalizada y opina que los pactos rebajarán la tensión.

Algo más de optimismo existe al concentrar el foco específicamente en el clima político de Cataluña, así como en las relaciones entre España y la comunidad autónoma presidida por Pere Aragonès. El 31,1% y el 28,8% de los entrevistados opinan que los pactos abren la puerta respectivamente a una mejora de la situación en Cataluña y del entendimiento con el resto de país. No obstante, también en estos casos prevalece la inclinación a considerar que los acuerdos entre PSOE e independentistas tendrán efectos negativos: el 52,8% de los encuestados estima que empeorarán el clima político en Cataluña y el 60,4% piensa que deteriorarán la situación entre España y la región nordeste.

A pesar del pesimismo generalizado hacia los efectos de los pactos firmados por PSOE, ERC y Junts, las discrepancias por electorados son patentes. Más de un 74% de los votantes de PP y Vox cree que la situación política se recrudecerá en Cataluña y más de un 86% opina que el clima entre dicha comunidad y el conjunto de España correrá la misma suerte. En cambio, menos de un 39% de los electores del PSOE y un 29% de los de Sumar comparten la visión negativa sobre los efectos de los acuerdos.

¿Cree que la amnistía resolverá el conflicto con los partidos independentistas? Henar de Pedro

En esa misma línea, el 71,7% de los entrevistados considera que la concesión de la amnistía a los encausados por el procés no resolverá el conflicto catalán, frente a apenas un 15,6% que opina lo contrario. Nuevamente son los votantes de PP y Vox los que más escépticos se muestran sobre la utilidad de la medida de gracia: el 88,8% y el 84,9% respectivamente creen que la amnistía no descongestionará la situación.

También entre los votantes de izquierdas predomina la desconfianza hacia la posibilidad de que la medida de gracia resuelva el conflicto en Cataluña —el 60,3% de los electores del PSOE y el 55,2% de los de Sumar dudan que así sea—, aunque la respuesta afirmativa gana adeptos. El 27,9% de aquellos que dieron su apoyo a Sánchez el 23-J y el 35,9% de los que se decantaron por Díaz confían en que el 'borrado' del 1-O sí solucionará el conflicto con las formaciones independentistas en comunidad autónoma.

Otro referéndum ilegal

La mayoría de encuestados no solo cree que la situación política en Cataluña no tiene visos de mejorar, sino que además ve posible que los partidos independentistas vuelvan a pretender alcanzar la independencia vulnerando la legalidad, como ya ocurrió en 2017. Así lo piensa el 65,4% de los entrevistados, frente a un 22,1% que no cree que pueda producirse de nuevo un referéndum ilegal. Los votantes de Sumar son los que más lejano consideran un escenario como el de 2017: el 41,8% opina que no se repetirá, mientras que el porcentaje apenas supera el 28,1% entre los electores del PSOE y no llega al 13% entre los de PP y Vox.

Aun así, en todos los electorados predomina la opinión de que ERC y Junts volverán a tratar de conseguir la independencia de Cataluña por una vía que vulnere la legalidad vigente. Más del 82% de los votantes de PP y Vox opinan de este modo e incluso un 58,7% de los electores del PSOE y un 45,9% de los de Sumar.

¿Cree que los partidos independentistas volverán a intentar un referéndum ilegal? Henar de Pedro