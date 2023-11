Conectar el valor económico y social: una necesidad de futuro

Los datos de longevidad de las empresas que muestra la revista Fortune 500 apuntan a una realidad que manifiesta que los valores del pasado no se mantienen en el futuro cercano. En muchas compañías el 80% del valor de las empresas ya se explica por los intangibles. El diálogo con los grupos de interés permitirá a las empresas percibir de forma directa como les afectan los retos sociales y la búsqueda de soluciones a esos desafíos. En definitiva, estamos ante compañías que miran al largo plazo, sostenibles y estimuladoras del cambio.

Las estrategias de la relación de la empresa con la sociedad han experimentado una gran revolución en los últimos años. Cada vez, resulta más habitual ver el paso hacia la visión global de las corporaciones, la redefinición de colaboración de las industrias en oportunidades de desarrollo global y el nacimiento de alianzas estratégicas con otras organizaciones. Porque las empresas en medio de esta reconstrucción socio-económica buscan crear actuaciones sociales perdurables en el tiempo, eficientes, que multipliquen el impacto y que conviertan el compromiso social empresarial en oportunidades. El propósito corporativo es, sin duda, una herramienta imprescindible para vertebrar y afianzar los modelos de negocio en tiempos de incertidumbre. Redunda en mayor atracción para los inversores, que muestran un interés creciente en los asuntos ESG y el impacto social de una organización. Las organizaciones pueden contribuir significativamente al desarrollo económico, social o medioambiental, ya sea a través de sus operaciones o de la creación de cadenas de valor. La empresa tiene capacidades para llevar a cabo un reto ambicioso: generar soluciones eficientes, eficaces y escalables al tiempo que sostenibles.

Los retos sociales a los que nos enfrentamos exigen la intervención de todos los actores sociales y las empresas han demostrado que son una pieza fundamental para apoyar ese cambio e implementar nuevos modelos.

La empresa tiene capacidades para llevar a cabo un reto ambicioso: generar soluciones eficientes, eficaces y escalables al tiempo que sostenibles. Solo las compañías con un propósito claro, conectadas con el negocio, con impacto positivo en las personas y capaces de medirlo serán sostenibles en el tiempo. Sin embargo, según un estudio reciente realizado junto con la CEOE sobre las perspectivas ESG en 2023, menos del 60% de los encuestados afirma que el consejo de administración de su compañía desarrolla la labor de orientación, supervisión y control crítica necesaria y apenas uno de cada tres asegura que el modelo retributivo de su compañía contempla el cumplimiento de indicadores y métricas ligados a los objetivos en ESG y sostenibilidad de la organización. No solo el desempeño sino también su comunicación será uno de los cimientos más importantes para generar confianza y trasladar un mensaje claro y transparente para clientes e inversores.

Puesto que las compañías no pueden crecer ni ser competitivas en una sociedad, que se empobrece económica y socialmente, hay que comprender su papel -cada vez más relevante- de generación de riqueza y conexión del progreso económico y social.

Con la transición hacia una economía verde, la igualdad de género, la cohesión territorial y social hay que trabajar bien cuál va a ser el papel de todos y cada uno de los agentes de cambio y cómo se va a tejer el plan de trabajo conjunto que permita la colaboración público-privada para caminar hacia una economía digital, sostenible y resiliente. Ofrecer una respuesta a la altura de este desafío pasa por evaluar el valor adicional de los criterios ESG y ser capaces medirlo. Por ese motivo SERES desde hace varios años ha impulsado métricas que permitan contar con una medición de lo social. Mapa SERES de Huella Social es precisamente la cristalización de ese esfuerzo. Una metodología de medición del impacto social de los proyectos económicos que ofrecerá mayores estándares en términos de conexión económica y social. El Mapa SERES de Huella Social pretende aportar un marco metodológico a las empresas para la identificación de las contribuciones sociales relevantes (materiales) de sus proyectos, la identificación de métricas que permitan su comparabilidad

En Fundación SERES trabajamos para promover el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad con actuaciones responsables alineadas con la estrategia de la compañía y generando valor para todos. SERES es hoy el espacio de referencia para las empresas que ponen el foco en el valor de lo social y reúne a casi 150 compañías. Esta semana celebramos la 14ª edición de los Premios SERES a la innovación y al compromiso social. 14 años repletos de iniciativas y de conexión entre negocio y lo social impulsado por la empresa. Es una gran satisfacción ver como ese movimiento que es SERES sigue creciendo y asume su posición ante retos sociales. Estos galardones son también un reconocimiento a la transformación de la compañía hacia una nueva manera de hacer empresa. Porque en gran medida los factores ESG han sido grandes impulsores de este cambio. Solo, desde el convencimiento, el nuevo liderazgo, y la necesidad de colaboración público-privada podremos alcanzar el objetivo de construir una sociedad fuerte, justa, inclusiva y llena de oportunidades para todos. No me cabe la menor duda de que nos encontramos en un momento excepcional, en el que una gestión responsable no solo es importante, sino urgente.