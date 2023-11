Cristina Pedroche desmiente uno de los mitos que existen sobre la menstruación: "Cada mujer es un mundo"

Desde que el pasado 14 de julio diese a luz a la pequeña Laia, Cristina Pedroche ha estado en el punto de mira, recibiendo constantes críticas a su manera de afrontar la maternidad. Sin embargo, lejos de quedarse callada, la presentadora sigue hablando sin tapujos de cómo está viviendo su "intenso" postparto, según ha admitido ella misma.

Tanto es así que sus redes sociales se han convertido prácticamente en un consultorio de maternidad para sus más de 3 millones de seguidores. En las últimas horas, de hecho, a pesar de encontrarse de viaje en Yucatán para acompañar a su marido, Dabiz Muñoz, a recibir el premio a mejor chef del mundo 2023, la presentadora de Password no ha dudado en pronunciarse sobre la lactancia y la menstruación.

Y es que su aventura en Yucatán se ha visto condicionada por la regla, así como por el cansancio físico que ya tenía tras su vuelta al frenético ritmo del trabajo. Una situación a la que la comunicadora ha querido dar voz para desmentir una leyenda urbana que sostiene que la menstruación no aparece durante los meses de lactancia.

Cristina Pedroche, a través de 'stories'. CRISTIPEDROCHE / INSTAGRAM

"Me estáis preguntando muchísimo por la regla. Ya lo conté, pero me bajó por primera vez justo cuando la niña cumplía 3 meses. Y ahora, un mes después, ha vuelto", ha expresado la de Vallecas a través de sus historias de Instagram."Confiaba en que quizá no se me regulara tan pronto y que lo del mes pasado no fuera regla como tal. Pero no, se ve que esto va a ser así ya todos los meses".

Aunque ha reconocido sus dudas iniciales, Pedroche ha querido zanjar todos los falsos mitos que ha descubierto sobre la lactancia. "Lo de que con el pecho no te baja, no es verdad. Yo con lactancia materna exclusiva y aquí está mi amiga. Cada mujer es un mundo". Asimismo, se deduce que, aun después de la primera reglas después del parto, la producción de leche no se detiene mientras siga habiendo demanda.