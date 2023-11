Tu horóscopo diario: miércoles 22 de noviembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 22 de noviembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estas de enhorabuena, tal como señalábamos ayer, porque a partir de hoy y a lo largo de un mes el Sol enviará a tu signo sus mejores influjos y tu suerte va a cambiar favorablemente. Te será más fácil conseguir tus objetivos y recibirás algunas ayudas inesperadas. Es un buen momento para tomar iniciativas de trabajo.

Tauro

Suerte en asuntos de tipo material y financiero, este será un buen momento en el caso de que debas tomar alguna iniciativa o decisión importante y de cierto riesgo. Favorable para que puedas consolidar más tu situación económica, o eliminar algunos problemas que hasta ahora te inquietaban. Actividad bien dirigida.

Géminis

A partir de hoy la magnífica influencia del Sol te traerá bastante suerte en las relaciones en general, pero especialmente en las uniones y asociaciones, tanto sentimentales como de trabajo, que te traerán alegría y felicidad en lo personal y ventajas en lo material y social. Y también se van a romper las que ya no te sirvan.

Cáncer

No te fíes de personas que no te convienen. La influencia de los astros será cada vez mejor para ti, sin embargo, con frecuencia entregas tu confianza y tu corazón a algunas personas que no son como tú piensas. Pero el destino te irá quitando de en medio a estos garbanzos negros para que no impidan que tu vida vaya a mejor.

Leo

Estas de enhorabuena porque a partir de hoy el Sol va a enviarte sus mejores influencias y esto te será de gran ayuda para tus asuntos materiales, financieros, laborales y sociales. Después de unas cuantas semanas llenas de lucha y con victorias que han costado bastante caras, ahora ya todo será más fácil y brillarás algo más.

Virgo

A partir de hoy, y gracias a un tránsito muy favorable del Sol, entras en un periodo de varias semanas en el que tus esfuerzos y sacrificios en el trabajo van a ser reconocidos y recompensados, ya sea con la victoria o de algún otro modo. También será un periodo bastante importante para tu vida íntima y asuntos familiares.

Libra

A partir de hoy el Sol y Marte se van a colocar en una posición más favorable para ti, y a consecuencia de ello te traerá suerte gracias a las relaciones y contactos de todo tipo, y muy especialmente a las relaciones de amistad, que en estos momentos te van a ayudar y proteger con mayor intensidad o acierto en el trabajo.

Escorpio

Las influencias combinadas del Sol y Marte te darán la inspiración y la fuerza que necesitas para imponerte sobre enemigos o sobre obstáculos que hasta ahora no habías conseguido doblegar. Pero aparte de eso hoy tendrás un día favorable para todos los asuntos relacionados con el dinero y finanzas. Iniciativas acertadas.

Sagitario

El Sol entra en tu signo a partir de hoy y lo va a transitar durante un mes atrayéndote una mayor suerte y brillo entre los que te rodean. Puede ser un periodo bastante afortunado para ti si lo sabes gestionar bien, y sobre todo un buen momento para tomar toda clase de iniciativas. Deseos que por fin se te harían realidad.

Capricornio

No te precipites a la hora de tomar iniciativas, no quieras correr antes de andar. Tu camino siempre es lento, pero muy sólido y el tiempo es tu gran aliado, además ahora los planetas te están favoreciendo cada vez más y el éxito está asegurado de cara al futuro, por eso este no es momento de ser impaciente, vive el día a día.

Acuario

Las influencias del Sol y Marte van a ser más favorables para ti a partir de ahora y te ayudarán con más eficacia a obtener el éxito en muchos de los asuntos que estás abordando en estos momentos y aquellos que abordes en estas próximas semanas. También tendrás mejor suerte en los viajes, especialmente de trabajo.

Piscis

Debido a la influencia del Sol, a partir de ahora y en este próximo mes los asuntos familiares y relacionados con la vida íntima van a adquirir mayor protagonismo e importancia para ti, y es en ese ámbito donde se van a producir los acontecimientos o vivencias más notables, aunque también tendrás que afrontar tensiones.